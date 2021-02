Nel complicato mondo delle relazioni umane veniamo a contatto ogni giorno con decine e decine di personalità diverse e particolari. Fra tutte queste però ve ne sono alcune alle quali bisognerebbe prestare un occhio di riguardo. Ecco perché bisogna fare attenzione a questi segnali, potremmo aver a che fare con questo particolare tipo di persona: il narcisista patologico.

Ma da dove viene il termine narcisista?

Che cos’è e da dove viene

La parola narcisismo deriva dalla figura di Narciso: un giovane bellissimo e superbo, personaggio delle Metamorfosi di Ovidio che, con i suoi modi egoisti e indifferenti, porta alla morte della ninfa Eco. A causa di questo suo comportamento Narciso viene poi condannato dagli dei ad innamorarsi del suo riflesso, dal quale non riuscirà più a separarsi fino alla morte. Con il termine narcisista si intende quindi indicare una persona che richiede una eccessiva attenzione verso sé stesso con la tendenza a sfruttare gli altri. Una figura quindi arrogante e presuntuosa incapace di provare empatia e quindi riconoscere sentimenti e bisogni altrui.

Come riconoscere un narcisista

Bisogna fare attenzione a questi segnali, perché potremmo aver a che fare con questo particolare tipo di persona e non essercene mai resi conto. I narcisisti non ammettono mai il cambiamento di idea altrui, questo viene infatti visto come un affronto e spesso rinfacciato. Al contrario invece è tipico per loro potersi contraddire ma senza mai ammettere di averlo fatto. Nel caso vengano confrontati a riguardo faranno poi di tutto per convincere che ci si sta sbagliando o si è pazzi, spesso con modi molto affabili e carismatici.

Il narcisista adora essere al centro dell’attenzione. Per questo si impegna sempre per apparire come affascinante ed eccezionale agli occhi di tutti, ma è soltanto una maschera usata per celare una terribile paura dell’abbandono. Un’altra caratteristica è l’avarizia, questo tipo di persone infatti sono estremamente gelose dei loro averi. Inoltre, poiché pensano di dover ricevere un trattamento speciale non si interessano minimamente degli altri. Un vero narcisista infatti non riuscirà mai a conoscere davvero un’altra persona perché semplicemente non è interessato.