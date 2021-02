Se si ha un bambino piccolo non è difficile capire perché lavare per bene un peluche sia importantissimo. Questi oggetti tanto adorati hanno una vita particolarmente intensa: vengono lanciati, trascinati per terra e sporcati di cibo continuamente. I peluche poi rimangono sempre a contatto con il bambino e quindi, se non lavati, costituiscono un vero e proprio pericolo per la sua salute. Ma vediamo allora il metodo definitivo per lavare questo oggetto tanto amato dai bambini.

I pericoli per il bambino

L’allergia agli acari è una delle prime allergie respiratorie che si presentano nei bambini. Queste possono comparire intorno ai tre o ai quattro anni e comportano sintomi come prurito acuto, rinite allergica e dermatite atopica. Il prurito fra tutti i sintomi è quello più difficile da individuare in un bambino piccolo. Non avendo ancora imparato a grattarsi, i metodi usati dal pargolo potrebbero anche portare a sospettare altre tipologie di problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ad esempio un reflusso gastroesofageo, quando in verità i continui rigurgiti che ce lo hanno fatto sospettare sono solo la reazione al forte prurito creato dall’allergia. Infine allo stesso modo potrebbe provocare frequenti infezioni respiratorie, sudore alla testa o impedirgli di dormire la notte. Insomma un vero e proprio incubo sia per il bambino che per i genitori.

Un trucco semplice e alla portata di tutti

Il metodo definitivo per lavare questo oggetto tanto amato dai bambini non è altro che metterlo in congelatore per almeno 12 ore prima di pulirlo. Senza questo passaggio infatti un lavaggio normale presenta sempre il rischio di lasciare sul peluche agenti esterni pericolosi come gli acari della polvere.

Questa semplice tecnica sfrutta le basse temperature del congelatore per uccidere gli acari che vengono poi rimossi durante il lavaggio. Garantendo così una protezione maggiore ed un ambiente più pulito per il bambino senza aggiungere alcuna spesa sul bilancio familiare.

Approfondimento

Come preparare il latte in polvere per un neonato