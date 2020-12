Internet rappresenta da molti anni una frontiera di nuove possibilità per tutti. Dal commercio online all’accesso gratuito all’informazione. Dalla prenotazione dei viaggi ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di un contenitore ricco di opportunità vantaggiose del nostro tempo. Purtroppo, però, oltre agli indubbi benefici offerti, il web è anche fonte di numerose insidie. Non è raro incorrere in truffe. O in usi spiacevoli che possono produrre conseguenze negative.

Molte persone, ad esempio, usano internet come canale per procurarsi le medicine. Questa attività può essere molto pericolosa. Per cui, quando compriamo online, facciamo attenzione a questi farmaci contraffatti venduti su Internet.

Rischi per la salute umana e per l’economia

I rischi connessi a questi traffici illegali sono di varia natura. Chi acquista e assume i farmaci contraffatti può subire danni molto seri per il proprio benessere.

Come se non bastasse, anche le aziende operanti nel settore risentono di queste attività losche. La perdita economica accertata da vari soggetti istituzionali (Agenzia Italiana per il Farmaco-AIFA, NAS e Federfarma) sarebbe miliardaria. Questo, inevitabilmente, si traduce in un danno economico per l’industria farmaceutica e per l’intera economia italiana.

Attenzione a questi farmaci contraffatti venduti su internet

Le medicine di dubbia qualità, maggiormente commerciate sul web, sono quelle per la cura della disfunzione erettile e di altre patologie sessuali maschili. Dunque, integratori e viagra in testa.

Questi prodotti, secondo l’AIFA, costituirebbero circa il 60-70% dei falsi farmaci. Gli altri medicinali illegali venduti online sono gli psicofarmaci e gli antibiotici.

E ancora, si possono trovare facilmente anche analgesici, farmaci da banco di ogni tipo e prodotti contro la caduta dei capelli.

Si tratta di merci realizzate con materie di provenienza sconosciuta. Spesso in laboratori clandestini all’estero. Sono fabbricati con materie di pessima qualità. Per non dire vere e proprie sostanze tossiche per l’organismo.

Chi acquista questi farmaci, dunque, non conosce la loro tracciabilità. A questo proposito ricordiamo che la vendita online dei farmaci deve essere espressamente autorizzata dal Ministero della Salute a norma di legge.

Approfondimento

Il dramma sanitario del 2050 di cui nessuno parla