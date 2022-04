Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) proietta il Paese verso una triplice transizione: ambientale, digitale e demografica. Ora, il nuovo piano formativo “Green Deal” in Umbria risponde all’esigenza di preparare professionisti che aiutino la transizione green. Si tratta infatti di 3 percorsi che mirano a formare esperti nell’area strategica “Energia, ambiente e chimica verde”. Nel dettaglio, i corsi in questione sono i seguenti:

Percorso n. 1: “tecnico superiore per l’efficientamento energetico degli edifici”;

Percorso n. 2: “esperto in strategie e tecnologie per le città intelligenti”;

Percorso n. 3: “esperto in progettazione di sistemi di produzione e stoccaggio di energie rinnovabili”.

Dunque, attenzione a questi 3 corsi di formazione gratuiti con tirocinio finale in quanto preparano i professionisti del futuro.

In merito ai corsi per over 30

Tutti i percorsi prevedono 450 ore di formazione teorico/pratica in aula e 720 ore di tirocinio, ossia 6 mesi (massimo 8 ore al giorno e 120 ore mensili).

La parte teorica si svolgerà in modalità FAD (formazione a distanza) o presso le sedi fisiche se la situazione epidemiologica lo consenta. In questo caso, per il percorso n. 1 e n. 2 la sede dei corsi è a Terni mentre per il percorso n. 3 la sede è a Perugia. Nel caso di impegni giornalieri di formazione teorica superiori alle 6 ore, agli allievi spetta il rimborso del vitto.

I corsi sono riservati ad under 30 inoccupati o disoccupati (occhio a questi 7 lavori molto richiesti) e iscritti presso uno dei Centri per l’impiego dell’Umbria. Inoltre sono percorsi gratuiti e prevedono uno stage finale retribuito. In questo caso l’importo è di 600 euro nel caso di tirocinio in aziende site nella Regione Umbria, altrimenti sale a 800 euro mensili.

Al termine della frequenza (obbligatoria), è previsto il rilascio di un’attestazione certificata.

Attenzione a questi 3 corsi di formazione gratuiti con tirocinio retribuito fino a 800 euro mensili

Il primo percorso è riservato a 15 allievi ambosessi e in possesso di diploma di istituto tecnico industriale o tecnologico e indirizzo ambiente e costruzioni. Oppure istituti professionali, settore industria e artigianato. La domanda, munita della documentazione richiesta, va inviata a ENFAP Umbria entro le 17.00 del 13 maggio.

Il secondo percorso prevede l’ammissione di 15 candidati ambosessi e in possesso di una tra le lauree indicate al bando. Domanda e documentazione vanno inviate entro le 17.00 del 13 maggio ad API Servizi Srl.

Anche il terzo corso è riservato a 15 under 30 ambosessi e in possesso di un diploma di laurea triennale o magistrale tra le classi di studio elencate al bando. Non cambiano i termini di invio delle istanze mentre è diverso l’indirizzo di inoltro. Domanda e documentazione, infatti, vanno inviati a Apiform Srl.

In tutti e 3 i corsi le selezioni prevedono una prova scritta e un colloquio attitudinale e motivazionale. Quanto al loro inizio, giugno dovrebbe essere il mese di avvio dei tre percorsi.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato ai corsi a prendere visione integrale del bando per tutti gli opportuni dettagli.

