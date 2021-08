Il 30 luglio 2021 la Gazzetta ufficiale ha dato delle notizie a dir poco incredibili. Tra nuovi concorsi e riapertura dei termini, la maggior parte dei bandi ormai chiusi sta subendo modifiche assolutamente favorevoli anche ai nuovi potenziali candidati. Difatti, la necessità di assumere tante figure professionali nel più breve tempo possibile, ha portato la Pubblica amministrazione a rivedere i concorsi precedentemente pubblicati. Ma non è finita qui. Accanto a questa politica che potremmo definire di “revisione”, lo Stato ha anche previsto nuove assunzioni per laureati e diplomati. Ci siamo già occupati di quelle per i diplomati in questo recente articolo, mentre oggi parleremo dei laureati.

Un insieme di opportunità così ampio da arrivare addirittura a quasi 2.000 posti vacanti, in attesa di nuovo personale amministrativo e non soltanto. Sì, perché i bandi appena pubblicati riguardano anche specialisti di settori normalmente esclusi dai classici concorsi. Vediamo i dettagli.

Attenzione a questi 1.738 nuovi posti di lavoro per laureati provenienti da tutte le università

Tra Ministeri ed Agenzie, sono 5 in totale ad aver avviato e riavviato le diverse procedure di selezione.

Il primo è il Ministero della Salute, che sta cercando 27 laureati, suddivisi in due diversi profili: funzionari economico-finanziari e funzionari giuridici di amministrazione.

Il secondo è il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla ricerca di 120 funzionari ingegneri, architetti e geologi. Si tratta di due figure di nicchia, per cui i laureati in queste discipline dovrebbero non lasciarsi scappare questa opportunità probabilmente irripetibile.

Andiamo adesso alle Agenzie ed Enti particolari della PA, un po’ diversi dai classici Ministeri, ma funzionali al loro lavoro.

Due Agenzie e un Istituto cercano funzionari

Una delle due Agenzie è l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’ICE ha bandito due concorsi per reclutare, rispettivamente, 30 figure con orientamento specializzato in tecnologie digitali ed altre 20 con orientamento socio-economico-amministrativo.

L’altra Agenzia è la cosiddetta AICS, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che ha riaperto i termini del bando per 92 professionisti.

L’ultimo Ente pubblico della nostra lista è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Proprio come l’AICS, anche l’INAIL ha modificato il precedente bando per assumere 1.514 funzionari che, in realtà, sono aumentati a 1.541.

Abbiamo a che fare con una situazione assolutamente nuova e irripetibile, ecco perché è importante cogliere subito la palla al balzo. Quindi, attenzione a questi 1.738 nuovi posti di lavoro per laureati provenienti da tutte le università e da vari percorsi di studio.