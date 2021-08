Quella dello stendibiancheria per le scale è una delle tante prepotenze da parte di vicini maleducati a cui capita di assistere. Bisogna allora capire, nei limiti di legge, come reagire se il vicino lascia lo stenditoio col bucato sul pianerottolo del condominio.

Il richiamo alla legge è necessario, perché è evidente che il pianerottolo è una zona comune e non privata. Per questo si deve applicare la disciplina del codice civile in materia di uso degli spazi comuni.

Una precisazione relativa al pianerottolo

Il vicino di casa maleducato potrebbe rispondere che il pianerottolo non è espressamente elencato tra le parti comuni dell’edificio dall’art. 1117 del codice civile. Si può con sicurezza rispondere che, per interpretazione nota a tutti, l’elenco del beni comuni di cui all’art. 1117 codice civile non è completa e tassativa. Si possono, in quell’elenco, comprendere anche altri beni che possono considerarsi comuni, perché svolgono la stessa funzione di quelli elencati dall’articolo. Il pianerottolo, per esempio, svolge funzione di passaggio e di salita ai piani, come le scale, che sono elencati tra i beni condominiali.

Come reagire se il vicino lascia lo stenditoio col bucato sul pianerottolo del condominio

Questo chiarimento permette di dire che si applica l’articolo 1102 del codice civile, relativo all’uso delle parti comuni in condominio. Questa norma afferma che i condomini possono usare le aree comuni in modo tale da non impedire agli altri condomini di farne a loro volta uso. Attenzione, però, alla corretta interpretazione di questa affermazione. A prima vista può sembrare che allora il vicino possa anche lasciare lo stenditoio sul pianerottolo se lascia sufficiente spazio perché gli stendibiancheria degli altri. Il senso dell’art. 1102 non è certo questo.

La funzione del pianerottolo

Mettere il bucato ad asciugare per le scale significa modificare la funzione del pianerottolo. Questa zona è destinata al passaggio, esattamente come le scale. Non è un’area stenditoio comune. Mettere lo stenditoio carico di panni bagnati sul pianerottolo, quindi, è vietato, perché contrasta con la normale destinazione di quell’area.

Il decoro condominiale

Da far valere in assemblea anche l’argomento decoro. Un stendino sommerso di abiti bagnati non giova certo al decoro delle scale. Su tutto quello che riguarda il decoro, l’assemblea è sovrana e può impedire che il posizionamento si ripeta. Ovviamente, l’amministratore deve mettere l’argomento all’ordine del giorno e fare il suo dovere sollecitando la discussione.