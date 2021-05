Non bisogna scandalizzarsi nell’affermare che ancora nel 2021 e con una pandemia in corso molti truffatori continuano ad agire. Anzi, la scusa Covid sembra aver aumentato la lista delle possibili giustificazioni per raggirare la vittima.

Giovani, ma soprattutto anziani, rischiano di essere nel mirino di quella gente che, senza pudore, vuole estorcere qualsiasi cosa possa mettere in tasca. Da pochi euro, gioielli, argento, magari qualche ricordo che si possiede in casa, tutto fa gola.

È poco funzionale discutere sul perché si arrivi a questi livelli, perché succede. Gente priva di valore, disperata o meno, con la voglia di sentirsi superiore e invincibile, ma i fattori non sono mai abbastanza.

Quindi attenzione a queste truffe che possono capitare a tutti, ecco i consigli per difendersi e cosa non fare per cascare nel tranello.

Le truffe più comuni

Tra le truffe più popolari c’è quella “dell’amico di famiglia” dove fermano per strada, come se nulla fosse, invocando i vecchi tempi che furono. Si spacciano per un compagno di scuola del figlio o qualsiasi cosa che possa avere a che fare con un ricordo lontano. Poi chiedono un aiuto economico perché la crisi ha colpito anche loro e spillano tutto ciò che hai in tasca, promettendo che poi lo renderanno sicuramente.

Il trucco dello specchietto rotto è ormai noto da nord a sud. Ingannano il malcapitato dichiarando che ha spaccato lo specchietto dell’auto e, senza coinvolgere assicurazione, con poche centinaia di euro tutto sarà risolto.

Infine ci sono le truffe porta a porta. Fughe di gas, contatori luce da riparare, pacchi da ritirare, la lista è lunga. Questi signori si presentano alla porta ben vestiti e con finte qualifiche per poter rubare quello che trovano in casa.

Prevenire sempre

