Il 2024 sarà un anno molto importante per i mercati. Ci sono elezioni politiche in diverse parti del Mondo, a iniziare dagli Stati Uniti d’America a Iran, Messico, Portogallo, Regno Unito e altri circa 50 Paesi. Inoltre, l’attenzione verrà posta sulla guerra in Ucraina e su quella in Israele e sulle varie problematiche nell’area Mediorientale del Pianeta. Probabilmente sarà un anno positivo per i mercati azionari: nel breve cosa attendere?

Il ciclo Presidenziale americano

Secondo una teoria sviluppata da Y. Hirsch il ciclo presidenziale (mandato del Presidente Usa), la cui durata è di quattro anni, ha

un impatto sull’andamento dei mercati. Il motivo è il seguente:

un presidente applica misure impopolari immediatamente dopo la sua elezione e cerca in ogni modo di dare buone notizie prima

della rielezione. Secondo questa teoria, quindi, dopo il primo anno del mandato, il mercato azionario tende a migliorare fino a

quando un nuovo presidente viene eletto (quarto anno del ciclo ed è il 2024). Studiando le serie storiche dal 1898 e guardando i valori medi abbaimo osservato come la performance media del terzo anno sia più positiva degli altri (il 2023 ha rispettato pienamente la statistica), mentre la sua deviazione standard, analogamente a quella del quarto anno, è la più piccola: indicazione questa di una ridotta volatilità. Quali sono gli anni del ciclo in cui si forma il massimo e il minimo del ciclo stesso? In quattordici casi su diciannove (il 73.7%) il massimo si forma nel secondo biennio del ciclo (nel 68.4% nel quarto anno); in diciotto anni su diciannove (94.7%) il minimo si forma nei primi due anni del ciclo decennale.

Ecco le nostre attese per l’anno in corso e il percorso campione che potrebbero assumere i prezzi:

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 5 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati in questo articolo:

Dax Future

16.732

Eurostoxx Future

4.490

Ftse Mib Future

30.556

S&P500

4.697,24.

Come regolarsi invece per la prossima settimana?

La situazione grafica non è lineare, in quanto alcuni indici presentano struttura ribassista, mentre Piazza Affari ha generato indicazioni di lateralità. Il trend ritornerà rialzista se le chiusure della prossima settimana saranno superiori a:

Dax Future

17.128

Eurostoxx Future

4.602

S&P500

4.758.

Invece, la tendenza diventerà ribassista se la chiusura della prossima settimana sarà inferiore a:

Ftse Mib Future

30.105

Attenzione, qualcuno sta barando! Piazza Affari o gli altri? Il nostro frattale annuale proietta negatività da metà mese in poi, vedremo poi cosa accadrà.

