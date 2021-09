Il linguaggio del corpo è importante, a quanto pare non solo nei rapporti tra esseri umani.

Sembra infatti che anche i nostri amici a quattro zampe interpretino a modo loro azioni e gesti, soprattutto quelli del loro “umano preferito”.

A volte crediamo davvero di conoscere il nostro animale domestico come se fosse un membro della famiglia, ed effettivamente lo è.

Tuttavia spesso tendiamo ad umanizzare un po’ troppo quelli che sono e restano a tutti gli effetti degli animali, con i loro rituali e comportamenti.

Quello che per noi può apparire un gesto d’affetto o un’abitudine consolidata rischia invece di causare anche improvvisi scatti d’ira da parte dei nostri cuccioli.

È importante conoscerli a fondo per poterli educare al meglio, per la loro e per la nostra tranquillità, ma soprattutto per evitare spiacevoli inconvenienti.

Attenzione a questa coccola che facciamo spesso al nostro cane senza sapere che potremmo incattivirlo

C’è un perché se il cane è considerato il miglior amico dell’uomo.

Non solo per la capacità innata di questo animale di dare amore senza riserve, ma anche per il modo di comunicare l’uno con l’altro.

Diversi studi hanno infatti dimostrato che il cane è in grado di comprendere sia alcune parole che emozioni e stati d’animo dell’essere umano.

Questo perché, nel lungo processo evolutivo che ha visto le due specie affiancarsi, entrambi hanno avuto modo di imparare dall’altro cosa esprimere e come esprimerlo.

Bisogna però considerare che il cane per comunicare utilizza altri mezzi diversi da quello verbale dell’uomo, ovvero “tatto”, olfatto, udito e vista.

Alcuni errori di comunicazione potrebbero interrompere questo pacifico dialogo e creare disagio nel nostro cucciolo.

Ecco perché bisogna fare attenzione a questa coccola che facciamo spesso al nostro cane senza sapere che potremo incattivirlo.

Giù le mani!

Ci sono diversi gesti che possono essere mal interpretati dal cane.

Uno di questi per noi è una vera e propria coccola per l’anima ed il cuore, ma per lui può significare tutt’altro.

Quanti non vedono l’ora di rientrare a casa solo per prendere in braccio il proprio cucciolo ed abbracciarlo?

Molti lo fanno, per questo è importante sapere che si tratta di un gesto poco gradito dal cane.

L’abbraccio infatti è un segno d’affetto soltanto tra esseri umani; nel mondo canino si tratta piuttosto di un segno di sfida e di competizione.

Questo potrebbe irritare il cane e portarlo ad assumere comportamenti aggressivi.

Un particolare non da poco, soprattutto se consideriamo che l’abbraccio è uno dei mezzi più utilizzati dai bimbi per dimostrare amore.

Occhio quindi a come coccoliamo il nostro cucciolo, amante di carezze e “grattini”, ma a quanto pare poco incline ad altri slanci d’affetto tipicamente umani.

