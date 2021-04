Spesso si pensa che i prodotti di origine naturale siano completamente senza conseguenze, senza sapere che ciò non è vero. Allora facciamo attenzione a non mischiare mai nelle pulizie di casa questi prodotti naturali per evitare spiacevoli conseguenze.

Prodotti utilizzati durante le pulizie

Per le pulizie di casa si utilizzano diversi prodotti a cui spesso se ne aggiungono altri. Questi ultimi sono di origine naturale e si utilizzano per potenziare l’effetto dei detergenti. Per il bucato in lavatrice c’è chi aggiunge al solito detersivo del bicarbonato di sodio oppure dell’aceto. Chi per smacchiare le superfici addiziona al detergente in uso del percarbonato di sodio. Chi ancora utilizza l’acido citrico come brillantante per piatti e stoviglie. Questi prodotti se presi singolarmente non causano problemi, ma attenti per chi li mischia insieme, perché il risultato non è più lo stesso.

Mai il bicarbonato di sodio con l’aceto

Probabilmente il bicarbonato è il prodotto più usato in casa, come anche il percarbonato noto come sbiancante e igienizzante. Tuttavia bicarbonato di sodio e percarbonato non si devono mischiare con l’aceto o con l’acido citrico per lavare meglio i panni in lavatrice o per altri tipi di pulizie.

Quando si mischiano insieme si genera subito una spuma effervescente perché si forma un gas innocuo. Ma la forza del bicarbonato e dell’aceto si annullano a vicenda trasformandosi in acqua, perché fatti di principi opposti.

L’unico vantaggio dal gas che si forma è che ha un potere disincrostante. Può essere utile per staccare la sporcizia dal water otturato, liberandone le pareti, soprattutto con l’aiuto di acqua calda.

In compenso il bicarbonato e l’aceto usati separatamente si possono mischiare con il detersivo della lavatrice o della lavastoviglie. Ovviamente sempre facendo attenzione a quali detersivi stiamo usando. Infatti, come vedremo successivamente, alcuni contengono candeggina.

Non mischiare l’aceto col detersivo. In genere nei detersivi, soprattutto per pavimenti, c’è la presenza di candeggina. È assolutamente vietato mischiare aceto e detersivo perché si sprigionerebbero dei gas tossici ed ustionanti.

Questi oltre a danneggiare le superfici, provocherebbero gravi problemi di salute alla persona sull’immediato. Sono molte le persone ricoverate in ospedale ogni anno per questo tipo di problemi. Mai mischiare quindi questi prodotti: aceto, candeggina e ammoniaca.

