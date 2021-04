In inverno noi tutti siamo alle prese con i panni e sul come farli asciugare. Questo specialmente quando si verificano quelle giornate di pioggia interminabili, oppure quando c’è troppa umidità.

Molti di noi, tendono a far asciugare i panni in casa, posizionando lo stendino dove c’è spazio. Altri, lo posizionano nel posto in cui solitamente non c’è nessuno durante il giorno, cioè nella camera da letto.

In questo articolo affronteremo proprio questo aspetto, che forse molti conoscono, ma di cui ignorano le conseguenze.

Bisogna fare attenzione a non mettere lo stendino in questo posto della casa, le conseguenze potrebbero essere pericolose più che nelle altre stanze, visto che in questa si dorme.

Proprio per questo gli esperti consigliano sempre di lasciare asciugare i panni all’aperto.

Ecco perché fare attenzione a non mettere lo stendino in questo posto della casa, le conseguenze potrebbero essere pericolose

In molti, lasciamo asciugare la biancheria vicino al termosifone e proprio in camera da letto.

Questa è un’abitudine molto sbagliata.

Quando la biancheria bagnata, appesa allo stendino è messa ad asciugare in camera, si ha un aumento di umidità di circa del 30 per cento.

Le conseguenze dannose di queste cattive abitudini non appaiono subito, ma col tempo cominceremo a notare la presenza di muffe e funghi sulle pareti della camera da letto. Gli ambienti umidi, sono quelli graditi dagli acari, i quali attirano la polvere senza che noi lo possiamo evitare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le macchie di umidità non sono innocue, e se non vengono eliminate potrebbero arrecare seri disturbi ai soggetti più deboli, come asma, rinite, e infezioni varie.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori in Inghilterra ha evidenziato che il 25 per cento degli inquilini di 100 case, presentava il sistema immunitario debilitato a causa di infezioni polmonari, perché asciugava il bucato in camera.

Gli esperti consigliano di asciugare i panni all’aria aperta, oppure di dotare le abitazioni di asciugatrici automatiche.