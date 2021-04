Sebbene nell’ultimo periodo, a causa della pandemia e del lockdown, si sia riscontrata una leggera diminuzione dei furti in appartamento, il problema rimane sempre attuale e diffuso. Proprio per questo dovremmo stare attenti ad alcuni comportamenti ed errori che renderebbero ancora più semplice il lavoro ai malviventi.

In questo articolo allora vedremo assieme perché dovremmo tutti evitare questo banale errore che aiuta i ladri ad entrare in casa e a derubarci.

Una targhetta fin troppo pericolosa

Davvero in tanti commettono questo errore che può però mettere a repentaglio la sicurezza delle nostre case. Stiamo parlando di mettere una targhetta con nome o cognome sul proprio contatore di casa. Questo gesto, all’apparenza così innocuo, rende però molto semplice ai ladri riconoscere il nostro contatore. Un problema che si pone perché normalmente l’accesso alla cabina o al locale dei contatori è pubblico, così da favorire controlli e le letture.

Nulla, quindi, impedisce ad un malvivente di identificare il nostro contatore e, quando ci troviamo fuori casa, staccare la corrente per poter agire indisturbato. Proprio grazie a questa tecnica infatti sarà più semplice per i ladri neutralizzare gli impianti di allarme, evitando anche eventuali telecamere e sensori di movimento.

Proprio per questo gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di rimuovere nomi e targhette dai contatori e sostituirli, magari con un simbolo riconoscibile soltanto da noi.

Altre tecniche a cui fare attenzione

Questo appena descritto purtroppo non è però l’unico espediente che i ladri, tramite l’utilizzo dei contatori, usano per derubarci. Dobbiamo fare infatti anche particolarmente attenzione alla tecnica dei finti blackout.

I ladri, sfruttando sempre l’accesso libero ai contatori, potrebbero semplicemente staccare la corrente e aspettarci per un agguato. Dovremo allora controllare sempre se anche dai vicini sia saltata la luce e, in caso contrario, non spostarsi mai da soli. Qualche piccola cautela in più potrebbe allora proteggerci dai ladri e scoraggiare questo tipo di tentativo di rapina.

Ecco, quindi, che abbiamo visto perché dovremmo tutti evitare questo banale errore che aiuta i ladri ad entrare in casa e a derubarci.

