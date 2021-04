Se siamo alla ricerca ti pianta da fiore in grado di adattarsi a qualunque clima e situazione, la nostra ricerca è finita. Infatti, chi sceglie questa pianta perenne riceverà subito dei fiori coloratissimi che sembrano venire da un altro pianeta. E questo anche nelle condizioni più estreme. Quindi senza indugiare oltre scopriamo questa pianta che tutti dovrebbero avere in giardino o in balcone.

La pianta che molti dovrebbero adottare si chiama Astilbe. È una pianta perenne per lo più erbaccia, che va dai 10 ai 90 cm di altezza. Infatti, ne esistono diverse specie selezionate specialmente per i loro colori vivaci. Questi possono essere lilla, rosa, rosso intenso o anche bianco. Si sviluppano su fusto allungato, creando una sorta di ampia pannocchia. La loro fioritura può durare tutta l’estate, decorando senza sforzo ampie zone di terreno. Il loro aspetto però non è l’unico motivo per cui le Astilbe sono così apprezzate. Come abbiamo accennato, infatti, sono delle piante quasi indistruttibili.

Le piante indistruttibili

Le Astilbe sono capaci di adattarsi a qualunque tipo di terreno. Possono crescere sia in vaso che in giardino, ottenendo sempre risultati straordinari. Una caratteristica particolarmente apprezzabile della loro adattabilità è la loro resistenza all’ombra. Queste sono piante che possono sopravvivere senza mai ricevere la luce diretta del sole. Anzi, nelle stagioni calde la temono dal momento che può portargli gravi danni. Di contro, e in grado di resistere anche a temperature di -20°senza appassire.

Dobbiamo tenere presente però, che le Astilbe stando sempre completamente all’ombra la fioritura potrebbe essere meno abbondante. Se vogliamo avere dei fiori vivi e colorati per tanti mesi, ci sono delle piccole accortezze che possiamo prendere.

Innanzitutto, evitiamo che il terreno si asciughi troppo, ma teniamo l’umido con innaffiature periodiche. In inverno possiamo anche evitare questo passaggio. Durante la fioritura irroriamo il terreno con del fertilizzante per fiori ogni 10 giorni circa.