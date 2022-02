Naturalmente, all’inizio una relazione è fatta di grandi emozioni e sembra tutta rose e fiori. È solo con il tempo che iniziano a vedersi i difetti e a diventare tutto più complicato. Sicché, ci si rende conto che coltivarla significa trovare dei compromessi quotidiani. Essi ci aiuteranno a comprendere e a sopportare meglio le defaillances del nostro partner, quando è disordinato, sbadato e poco collaborativo. Questo perché litigare continuamente trasforma la relazione in un campo di battaglia. Tuttavia, all’opposto, neppure tollerare tutto fa stare bene. Inoltre, ci sono dei comportamenti che non bisogna mai adottare in una coppia, altrimenti si finisce per avviarsi verso l’autodistruzione. Vediamo quali sono.

I comportamenti da evitare

Per evitare che una relazione diventi tossica, bisogna stabilire dei limiti oltre i quali non si deve andare. Talvolta, infatti, si creano delle dinamiche che inizialmente non si comprendono, nella loro gravità. Questo perché non vorremmo mai doverci difendere dalla persona che amiamo. Può succedere, tuttavia, che una parte finisca per sacrificare e schiacciare l’altra. Cerchiamo, quindi, di fare attenzione a non farsi del male e a non cadere in questi 5 tranelli.

Il primo: essere sminuiti. Quando ciò deriva dal partner, poi, la cosa fa ancora più male. Ebbene, non bisogna mai accettare comportamenti che ledano la nostra autostima. Questo, infatti, sarebbe il chiaro segnale che la relazione ci sta facendo del male. Il secondo punto: non rinunciare mai alla propria identità. Se nella fase dell’innamoramento il forte attaccamento al partner può essere normale, con il tempo si deve arrivare ad un equilibrio. Quindi, amare una persona non significa rinunciare a sé stessi, annullandosi all’interno del rapporto. Quindi, abbandonare i propri spazi, hobby, interessi e amici è del tutto sbagliato, rendendoci schiavi del rapporto.

Attenzione a non farsi del male: queste sono le 5 condizioni da non accettare mai in una relazione amorosa

Altra cosa da non fare, strettamente correlata alle precedenti è: annullarsi per amore. Quindi, anche se è comprensibile sostenere il partner e aiutarlo, non si deve arrivare al punto di rinunciare alla propria felicità. Ecco ora il quarto punto: lasciare questioni irrisolte. Se non si affrontano i problemi, si arriva all’assenza di dialogo e, poi, lentamente, al distacco. Quindi, le incomprensioni vanno appianate attraverso il dialogo e la ricerca di una soluzione condivisa.

Quinto ed ultima cosa da non fare: dipendere emotivamente dal partner. La dipendenza affettiva rappresenta un risvolto patologico della relazione di coppia. Quindi, occorre evitare di assumere comportamenti eccessivamente dipendenti e rincorrere il partner ad ogni costo. Questo tipo di comportamento può causare, infatti, una grossa sofferenza in chi ne è vittima ed è distruttivo all’interno del rapporto.

