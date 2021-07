Il problema degli avvelenamenti dovuti a tossine naturali è piuttosto sentito, come testimoniano alcune pubblicazioni passate. Tra tutte, una guida al riconoscimento e alla prevenzione delle intossicazioni alimentari da tossine naturali, prodotto della collaborazione tra esperti del Ministero della Salute, dell’IZSLER e dell’ATS della Brianza.

Ma nello specifico, la cronaca ci riporta diversi casi di avvelenamento da mandragora. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene perché è confusa con l’invece innocua borragine, con spiacevoli conseguenze. Chi mangia la mandragora va incontro ad una grave intossicazione, che richiede un ricovero ospedaliero e la somministrazione di un antidoto specifico, la fitostigmina. Proprio per questo, se si ha il sospetto di aver ingerito accidentalmente la mandragora si devono immediatamente contattare i sanitari.

Fare attenzione a non confondere queste due piante simili per evitare di avvelenarsi è difficile, ma possibile. Ciò nonostante, si consiglia di coltivare autonomamente fiori ed erbe commestibili o, in alternativa, di farsi aiutare da un esperto per identificarli.

Mandragora e borragine a confronto: le caratteristiche e le differenze

La mandragora o mandragola (Mandragora officinarum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Solanacee, proprio come i pomodori, i peperoni, le melanzane e le patate. Cresce spontanea solo nell’Italia meridionale, in campi aridi e incolti e nello specifico lungo le siepi. In antichità era nota per le sue presunte proprietà afrodisiache, al centro dell’omonima commedia di Niccolò Machiavelli. La sua tossicità è dovuta alla presenza di alcaloidi presenti anche nella belladonna e nello stramonio. Le conseguenze più frequenti dell’avvelenamento sono agitazione, allucinazioni con conseguente delirio e alterazione del ritmo cardiaco. Nei casi più gravi, si va incontro a convulsioni e coma.

La borragine (Borago officinalis) appartiene alla famiglia delle Boraginaceae, proprio come diverse piante ornamentali, tra le quali ricordiamo l’Heliotropium e il nontiscordardime. È diffusa in tutta Italia e tende a crescere tra le macerie, lungo le siepi e in luoghi coltivati. Al contrario della mandragora, è una pianta commestibile da consumare preferibilmente cotta. I suoi impieghi vanno dalla decorazione dei piatti, alle insalate fino alla ricetta dei pansotti alla genovese, che richiedono un ripieno di borragine.

Ma quindi, qual è il modo per distinguerle se si somigliano così tanto? Molto importante osservare la pianta nel complesso. La borragine tende ad essere più alta: 30-40 centimetri contro i 5-15 della mandragora.

In un secondo momento, si possono osservare i fiori. Quelli della borragine crescono lungo fusti ramificati, sono a forma di campanula e di colore blu-violaceo. Quelli della mandragora sono basali, a forma di stella e di colore blu-azzurro. Diverso anche il periodo di fioritura: da primavera ad autunno per la borragine, in autunno per la mandragora.

Quest’ultima ha foglie più piccole e meno pelose e che, come i fiori, sono disposti in una rosetta posta alla base della pianta. A differenza della borragine, infatti, è una pianta acaule e cioè priva di fusto.