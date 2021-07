Se settimana scorsa ci chiedevamo Dopo tre settimane consecutive al rialzo è arrivato il momento di puntare sull’oro?, a conclusione di questa settimana possiamo affermare che lo scenario che vede l’oro ripartire con forza al rialzo diventa sempre più realistico.

Dopo la quarta settimana consecutiva al rialzo, infatti, le quotazioni sono riuscite ad avere ragione della resistenza in area 1.808 dollari aprendosi la strada verso il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1.872,6 dollari.

Dopo il tracollo di cinque settimane fa, l’oro si è costruito senza troppi clamori una nuova chance al rialzo.

La vera prova per questa nuova fase rialzista, però, sarà al raggiungimento dell I obiettivo di prezzo in area 1.872,6 dollari. Questo livello, infatti, già in passato ha sbarrato la strada ai rialzisti e potrebbe, ancora una volta, impedire ai rialzisti di prendersi la loro rivincita.

Ovviamente una chiusura settimanale sotto il livello in area 1.808,2 dollari farebbe nuovamente partire al ribasso le quotazioni verso area 1.625 dollari.

Lo scenario che vede l’oro ripartire con forza al rialzo diventa sempre più realistico: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 16 luglio in ribasso dello 0,97% rispetto alla seduta precedente a quota 1.812,5 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,22%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Sul lungo periodo la situazione è ancora più incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1.654 dollari – 1.880 dollari da ormai molti mesi. Solo la chiusura oltre uno dei due livelli indicati potrebbe dare finalmente il via a un movimento fortemente direzionale.

Ricordiamo sempre che nel caso in cui si dovesse partire al rialzo l’oro potrebbe raggiungere quota 3.500 dollari come già discusso a inizio anno (Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari).

Per la spiegazione delle linee sui grafici si rimanda al seguente link Legenda grafici.