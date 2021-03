Il primo allarme risale al 2007. Adesso ci dicono che torna il pericoloso virus che svuota i conti correnti. La minaccia, ovviamente, arriva via mail. Le aziende che producono antivirus mettono in guardia gli utenti. Soprattutto raccomandano grande attenzione se si notano mail strane. In particolare l’ultima versione di questo virus è stata catalogata con il nome Ursnif. Si tratta di un virus che viene scaricato inconsapevolmente e che perciò rimane all’interno del PC.

Come funziona concretamente questo virus

Una volta scaricato rimane latente nel computer. Quando il malcapitato accede nuovamente al sito della sua banca il virus è già presente ed attivo nel PC. A quel punto il virus può entrare in funzione e, sfruttando la connessione legittimamente aperta dal titolare del conto, può sottrarre denaro dal conto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Torna il pericoloso virus che svuota i conti correnti anche favorito dall’incremento dei pagamenti online.

In effetti ogni medaglia ha il suo rovescio. I pagamenti online aiutano a combattere l’evasione fiscale. Adesso sono addirittura premiati con il cashback. Tuttavia, contemporaneamente, cresce il grado di vulnerabilità dell’utente rispetto alle truffe online.

Le truffe via SMS

Se il virus arriva via mail la truffa, invece, può nascondersi anche dietro un SMS sul telefono. Molti utenti hanno ricevuto un messaggio da Postagiro. L’oggetto è un apparente blocco della propria carta di pagamento. Così, via messaggio si richiedono i codici di sblocco per riattivare subito il servizio. In alternativa, invece di chiedere i codici di sblocco, il messaggio può contenere un link.

Il link da non aprire mai

Quel link non deve mai essere aperto. Intanto è bene ricordare che spesso questi messaggi o mail truffaldine contengono caratteri errati. La cosa salta agli occhi ed è evidente che nessuna banca invierebbe mai un messaggio con parole scritte in modo errato. Per esempio con caratteri accentati dove non ci vorrebbe accento.

Basta ricordare che nessun istituto bancario o postale manda generiche mail dove annuncia blocchi della carta chiedendo codice di sblocco.

Se si riceve un messaggio del genere, prima di fare qualsiasi cosa, è bene interpellare il call center della propria banca.