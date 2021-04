Quando non si ha voglia di cucinare, o si ha poco tempo a disposizione, le scatolette di tonno costituiscono sempre un valido aiuto in cucina. La versatilità e la facilità di utilizzo rendono questo alimento un vero e proprio salva cena.

In genere, però, chi mangia il tonno in scatola tende a gettare via l’olio che si trova al suo interno. E questo è un gravissimo errore, come vedremo nel resto dell’articolo. Infatti, bisogna fare attenzione a non buttare via l’olio delle scatolette di tonno, perché inquiniamo l’ambiente e perdiamo l’incredibile occasione di riutilizzarlo in questo fantastico modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Perché non bisogna mai gettare via l’olio esausto

Innanzitutto, l’olio che si trova nelle scatolette di tonno è commestibile. Quindi sfatiamo i vari miti legati a questo fantastico alimento, che assorbe dal pesce sostanze nutrienti come Omega 3 e Vitamina D.

Inoltre, scolarlo e gettarlo via, non costituisce solo uno spreco dal punto di vista nutrizionale, ma anche dal punto di vista ambientale.

Come tutto l’olio esausto, anche quello contenuto nelle scatolette va smaltito nel modo corretto. Spesso, senza neanche farci caso, siamo abituati a versarlo nel lavandino o buttarlo nell’umido.

Questo crea un grave danno all’ambiente. Infatti, una volta finito nel sistema fognario, l’olio altera la depurazione delle acque rendendo inefficienti anche i depuratori stessi.

Se disperso nell’ambiente, vengono creati seri danni anche ai terreni, che diventano sterili ed incapaci di assorbire i nutrienti necessari. Quindi, attenzione a non buttare via l’olio delle scatolette di tonno, perché inquiniamo l’ambiente e perdiamo l’incredibile occasione di riutilizzarlo in questo fantastico modo.

Come riutilizzare al meglio l’olio delle scatole di tonno

L’olio del tonno, come abbiamo visto, dev’essere conservato sia per non inquinare, sia perché contiene sostanze nutrienti. Anche in cucina può essere riutilizzato in vari modi; ad esempio, come condimento, come base per soffritti o per impastare pizze e focacce.

Uno dei modi più semplici, per sfruttarlo al meglio, è quello di inserirlo nella preparazione della maionese.

Dopo aver amalgamato i tuorli con suco di limone, sale e pepe, possiamo aggiungere l’olio delle scatolette a filo. Con l’aiuto di una frusta, continuiamo a mescolare finché non si raggiunge la consistenza desiderata.

Approfondimento

Sembra incredibile ma nessuno sta buttando via il latte scaduto per questo motivo.