Sarà il mese giusto per trovare una donna? Sarà il mese giusto per trovare un uomo? Quanti single si chiedono questo all’inizio di ogni mese, se non addirittura di ogni giorno. A volte a causa solitudine e perché si vuole davvero avere qualcuno con cui condividere pensieri, valori e passioni. A volte, invece, perché si hanno dei semplici bisogni fisiologici da soddisfare. Dobbiamo dirlo, senza falsa retorica. Non tutti cercano il sogno o l’amore, per qualcuno basta una realtà godereccia e poco altro.

Ciò nonostante, sia che si cerchi l’una che l’altra cosa, magari si passa dall’oroscopo per capire se può essere il momento giusto. Sia la giornata, che la settimana o il mese. Certo, il cosiddetto “cuccare” può essere considerata un’arte che va oltre alle stelle. Saperle dalla propria, però, potrebbe facilitare il compito o magari solamente stimolarlo.

Ecco quali sono i tre segni zodiacali che potrebbero conquistare di più a dicembre

Andiamo a vedere allora quali sono i tre segni zodiacali che dovranno spingere sull’acceleratore in questo mese di dicembre. Propizio per il nascere di una nuova coppia o per qualche serata all’insegna della passione sotto le lenzuola.

Dicembre top per andare alla ricerca di avventure sicuramente per i nati sotto il segno dello Scorpione. Si suggerisce la possibilità di sperimentare qualche pratica sportiva che favorisca qualche nuovo incontro. Quindi, o la classica iscrizione in palestra, o qualche corso di danza. Perché no, poi provare con discipline nuove come il padel, che stanno diventando molto di tendenza, soprattutto nelle grandi città. A padel, poi, si gioca in coppia, quindi perché non unire il dilettevole…al dilettevole? Gli astri supporteranno lo Scorpione in ogni scelta, di conseguenza, ci si deve buttare. Solo con i nati sotto il segno del Leone il tuffo potrebbe non andare a buon fine. Con gli altri segni, però, ci si può abbondantemente soddisfare.

Ok, il prezzo è giusto, come recitava una mitica trasmissione anni Ottanta, anche per i Pesci. Anche i nati sotto questo segno potranno dire la loro nell’arte del cuccare. In questo caso, senza neppure mettere di mezzo lo sport. Basta semplicemente uscire, frequentare qualche posto di tendenza nel fine settimana. Magari, poi, ci si può accorgere che anche sul posto di lavoro ci può essere qualcosa di interessante, che non si era notato fino a oggi. Un po’ più di attenzione, una comunicazione più diretta e il gioco potrebbe essere più semplice del previsto. Segni con cui si è affini? Gemelli e Cancro. Diffidare, invece, delle Vergini, che potrebbero lasciare intendere una realtà diversa da quel che sembra.

Capricorno al top

Infine, il top dei top 3 è indubbiamente il Capricorno. Per loro, basterà quasi solamente schioccare le dita. Non stiamo esagerando. Le stelle sono accanto a questo segno. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Amore, malizia, passione, erotismo. Che siano flirt o prodromi di storie serie, i nati sotto questo segno devono davvero osare a dicembre. L’unico che potrebbe resistere loro è l’Ariete, ma escluso lui, c’è cibo in abbondanza per saziare ogni esigenza.

Ecco quali sono i tre segni zodiacali che potrebbero conquistare di più a dicembre, poi, crederci o no, poca conta. Bisogna provare e alla fine anche le stelle premieranno i più coraggiosi.