Questo automassaggio aiuta a ridurre la cellulite su cosce e fianchi

La cellulite è un inestetismo della pelle che si concentra soprattutto nella zona dei fianchi, dei glutei e delle cosce. Questo fenomeno fisiologico colpisce maggiormente le donne ma, in misura percentuale minore, anche gli uomini. Soprattutto per le donne è considerato un problema estetico e con questo articolo vogliamo spiegare com’è possibile ridurlo.

Quali sono le cause della cellulite?

La cellulite si manifesta per una serie di cause. Si può avere una predisposizione di natura genetica che, legata a una maggiore attività ormonale, una cattiva circolazione e fragilità capillare fa sì che questo inestetismo si manifesti più facilmente. La ritenzione idrica è amica della cellulite e, per di più, un’eccessiva attività degli estrogeni la può favorire: in questo caso le cause sono ormonali. Lo stress e uno stile di vita frenetico favoriscono l’insorgere della cellulite. Una vita piena di impegni e lo scarso riposo notturno, ma anche cattive abitudini posturali portate da scarpe e abbigliamento inadatti ostacolano la normale circolazione sanguigna.

Come si manifesta?

La cellulite si manifesta attraverso 4 stadi di criticità. Il primo è caratterizzato da tensione e senso di pesantezza agli arti, senza che siano ancora visibili delle alterazioni. Questa fase è detta edematosa. Nella seconda fase la pelle perde elasticità, appare arrossata e compare il fastidioso effetto “buccia d’arancia”. Nella terza fase, detta fibrotica, la pelle diventa sempre più spessa e dura e possono comparire degli ematomi. Infine nella quarta ed ultima fase, detta sclerotica, compaiono le caratteristiche “fossette” tipiche della cellulite e nella zona interessata si sente un senso di pesantezza ed affaticamento.

Un automassaggio può aiutare

Unendo l’azione di 4 sostanze naturali dalle proprietà benefiche, si possono effettuare degli automassaggi utili a ridurre questo inestetismo. In una ciotolina aggiungere 5 gocce di centella asiatica, 5 gocce di arancio amaro, 5 gocce di ginepro e 5 di menta piperita e mescolarle. La centella asiatica è un ottimo anticellulite e l’arancio amaro invece aiuta migliorare la circolazione, mentre la menta piperita serve a sgonfiare e il ginepro a tonificare. L’azione combinata di questi 4 elementi, praticando questo automassaggio aiuta a ridurre la cellulite su cosce e fianchi.

Dopo la doccia, preparare questo mix di oli e massaggiare la pianta del piede con i polpastrelli per una decina di secondi. Dopodiché, risalire lungo la gamba e la coscia fino al gluteo con movimenti circolari ripetendo il movimento per una ventina di secondi. Finire il massaggio concentrandosi sulla zona dei fianchi per altri 20 secondi. Questo automassaggio aiuta a ridurre la cellulite su cosce e fianchi favorendo lo smaltimento dei liquidi e riattivando la circolazione.

