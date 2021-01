La zucca è sempre stata un alimento molto amato dagli italiani. Innanzitutto perché, come ben sappiamo, è un ingrediente molto versatile. Infatti sono moltissime le ricette che possiamo fare con questo alimento. Si presta benissimo per degli ottimi primi piatti ad esempio, ma non solo. Secondi, contorni, antipasti e persino dolci, tutte le portate possono contenere questo gustosissimo ingrediente. Per non parlare del fatto che l’odore ed il sapore riescono subito a trasportarci con i ricordi al periodo autunnale e alle sue festività.

Ottima anche in inverno

La zucca viene consumata molto dunque nel periodo di ottobre e novembre. Ma questo non vuol dire che non sia ottima da preparare anche in inverno. Il segreto sta tutto nel tipo di piatto che si decide di cucinare. A tal proposito, oggi andremo a presentare una ricetta che ci permetterà di cucinare un primo caldo, saporito e che stupirà tutti. Dunque cuciniamo la zucca in questo modo per realizzare un piatto straordinario.

Il risotto di zucca, speck e scamorza

I risotti sono dei piatti ottimi da presentare durante il periodo invernale. Infatti parliamo di un primo che riesce a scaldarci dal freddo di questa stagione, ma non solo. Se aggiungiamo al risotto ingredienti di qualità e con un sapore intenso e deciso, come appunto la zucca, il risultato sarà sopra ogni aspettativa.

Vediamo dunque cosa ci serve per preparare il piatto di oggi. Basandoci su una porzione adatta a quattro persone, gli ingredienti necessari sono trecentocinquanta grammi di riso, centoventi grammi di scamorza, ottanta grammi di speck e duecentoventi grammi di zucca.

Poi ancora due cipolle, quaranta grammi di burro e due bicchieri di vino bianco.

Innanzitutto dovremo mettere a rosolare la cipolla e lo speck, entrambi tagliati a piccole fette. Nel frattempo sbucciamo e tagliamo a piccoli pezzi anche la zucca. Dopodiché, buttiamola in padella con gli altri ingredienti. Aggiungiamo dunque il riso e poco dopo andiamo a bagnare il tutto con del vino bianco. Dopo che l’alcol sarà evaporato, aggiungiamo il brodo bollente un po’ alla volta, mescolando ogni tanto fino a completare la cottura. A questo punto aggiungiamo il burro ed amalgamiamo il tutto.

Una volta pronto, spegniamo il fuoco e decoriamo il tutto con fettine di scamorza.

Ed ecco dunque che, dopo aver mescolato un’ultima volta per bene, il piatto sarà pronto per essere gustato. Infatti cuciniamo la zucca in questo modo per realizzare un piatto straordinario.