Mutuo o contanti? È il dilemma che attanaglia chi deve acquistare casa e ha i soldi per pagarla tutta cash. La maggior parte delle persone pensa che la soluzione migliore sia pagare tutto subito e levarsi il pensiero. Ma non è così. Avere una riserva di contanti oggi è utile e prudente. E se si può avere del denaro a costo quasi zero, meglio andare a debito. Vi illustrano il motivo gli Esperti di ProiezionidiBorsa, che consigliano di fare attenzione a comprare casa in contanti senza valutare questo aspetto.

Perché il mercato immobiliare oggi offre occasioni uniche e forse irripetibili

Forse può sembrare il momento di non acquistare casa. Eppure è proprio nei momenti di crisi che si possono sfruttare le occasioni migliori. Questo momento vede una buona offerta di patrimonio immobiliare e una scarsa concorrenza, perché le persone adesso non pensano a comprare casa. Quando si è preoccupati per il futuro si tende a fare cassa e a non spendere. E proprio per questo i prossimi mesi sono ideali per comprare casa, spuntando prezzi migliori. Proprio grazie alla scarsa concorrenza e al desiderio di chi vende, di monetizzare il prima possibile. Fattore che potrebbe fare scendere il prezzo anche in modo rilevante.

Una volta scelto l’immobile ed individuato il prezzo di cessione, si passa all’acquisto. E qui occorre fare una seria riflessione. Le situazioni in cui il compratore si può trovare sono due: ha soldi per pagarlo in contanti oppure deve accedere al mutuo.

Attenzione a comprare casa in contanti senza valutare questo aspetto

Se non si hanno i soldi per acquistare la casa, allora l’unica strada è l’accensione di un mutuo. Ma se si hanno soldi in contanti, pagare tutto l’immobile con tutti i risparmi potrebbe essere una scelta azzardata, non felice.

Perché? Perché in questo momento la situazione economica è tale che i tassi sui mutui sono quasi a zero. Sul mercato oggi è possibile finanziare l’acquisto della casa all’80%, con costi totali (TAEG) dello 0,9% all’anno sul capitale richiesto. Ora, supponiamo di avere 100 mila euro di risparmio e di volere comprare una casa che vale esattamente 100 mila euro. Se si paga in contanti, si rimane senza un euro in banca, o quasi.

Per qualsiasi evenienza, acquisto di una nuova auto, spese improvvise, un viaggio, si è costretti a chiedere un finanziamento. A che costo? Non meno del 5,5% all’anno. Questi sono i costi attuali sul mercato. E allora non è meglio pagare lo 0,9% e magari mettere il capitale su un conto di deposito o su una obbligazione a basso rischio? Operazione che come minimo coprirà i costi degli interessi del mutuo. Quindi attenzione a comprare casa in contanti senza valutare questo aspetto.

