Esistono dei casi in cui il contribuente non è obbligato a corrispondere il pagamento per multa o contravvenzione. Si tratta di quelle situazioni in cui sul verbale sono presenti dei vizi formali o sostanziali. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano in quali casi è importante stare attenti a non pagare queste multe che sono irregolari.

I principali casi che rendono nulla una multa

È sempre vero che una multa è paragonabile ad una condanna senza possibilità di appello? Ebbene, anche i verbali possono presentare delle difformità che li rendono inesigibili. Parliamo di vizi di forma o sostanza. Tali imperfezioni possono essere rilevabili anche su quelle sanzioni che attestano la violazione di una norma e che, in taluni casi, diventano nulle. Ecco perché diventa importante sapere quali sono i vizi formali e sostanziali che si possono verificare in simili circostanze.

Prima di precipitarvi a saldare il verbale per eccesso di velocità o accesso in ZTL, state attenti a non pagare queste multe che sono irregolari. Quando parliamo di vizi di forma presenti nelle multe, ci riferiamo all’assenza di alcuni dati importanti che non rendono completo il verbale. Tra i più frequenti ci sono:

a) una errata indicazione della targa del veicolo;

b) un errore nella specifica dei dati del conducente del veicolo;

c) l’incongruenza tra la via che riporta il verbale e il luogo in cui è effettivamente avvenuta la violazione della norma;

d) l’omissione o la mancata indicazione della data in cui ha avuto luogo l’infrazione;

e) errori relativi all’indicazione della norma per la quale il Pubblico Ufficiale ritiene di dover stilare la multa.

Questi sono solo alcuni esempi che rientrano nel calderone dei vizi di forma riguardanti le multe. In linea generale, possiamo dire che molti errori di indicazione, omissioni o improprie comunicazioni, potrebbero potenzialmente rendere nullo il verbale. Diciamo potenzialmente perché tali errori non fanno scattare automaticamente la nullità del verbale. Sarà infatti compito del Giudice di Pace stabilire se effettivamente i diritti del soggetto che ha ricevuto la multa siano stati compromessi.

Nel caso in cui il contribuente rilevi un vizio di forma, ha tre differenti possibilità per contestare la multa. Egli potrà: rivolgersi ad un Prefetto, oppure fare ricorso in autotutela o, in ultima analisi, interpellare il Giudice di Pace. In questi casi, è bene tener presenti anche i costi che l’azione di contestazione comporterà. Ecco, dunque, le principali irregolarità che si possono registrare sui verbali di contravvenzione.

