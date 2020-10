In questa fase così complicata ognuno di noi ha bisogno di formazione. Il Covid sta cambiando completamente il mondo del lavoro e per essere una figura richiesta sul mercato bisogna aggiornarsi.

Evidentemente in tempi di ristrettezze economiche non è facile mettere a budget soldi “per il proprio educational”. In questo articolo spiegheremo un modo furbetto che a volte qualcuno potrebbe usare per risparmiare sull’acquisto di un corso di formazione.

Impatti fiscali della formazione

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

La maggior parte degli imprenditori sa che i costi sostenuti per la formazione spesso non sono messi sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

La formazione aziendale, solitamente non viene contestata in fase di controllo e per tanto il rischio che finisca in un verbale di accertamento è basso.

Sia chiaro che come per tutte le cose c’è un limite: se la società fattura 200.000 euro, e deduce 100.000 euro di costi formativi, sarebbe incongruo.

Ecco un modo furbetto per risparmiare sull’acquisto di un corso di formazione

Per spiegare il da farsi immaginiamo una situazione in cui un giovane vuole incrementare le sue competenze. In particolare vorrebbe frequentare un corso di marketing che costa 1.000 euro + iva ma non ha una partita IVA.

Potrebbe chiedere a un amico che ha una attività di acquistarlo per suo conto. Successivamente gli porterebbe 1.000 euro in contanti facendo fare la fattura del corso alla società dell’amico. Qual è il vantaggio?

Dal punto vista economico/fiscale, chi fa il corso ha risparmiato 222 euro; mentre la società dell’amico deducendo interamente la fattura ricevuta, ottiene un vantaggio di circa 300 euro (IRES+IRAP su 1.000 euro). Per la società l’IVA è una partita di giro e i 222 euro li recupererà alla prossima chiusura mensile/trimestrale.

Implicazioni legali

L’Agenzia delle Entrate tendenzialmente non contesta i costi sostenuti per la specializzazione professionale, e quella piccola che cifra rientra tranquillamente nel suo volume di affari, si presta a questa soluzione. Dal punto di vista legale entrambi i soggetti hanno infranto molte leggi e commesso diversi reati. Attenzione quindi a fare i trucchetti.