Assunzione per 450 medici, ecco il bando della Protezione Civile

La seconda ondata di Covid-19 arrivata subito dopo l’estate ha messo in ginocchio il sistema sanitario di molte regioni italiane. Per questo motivo, il dipartimento di Protezione Civile ha deciso di emanare un nuovo bando di assunzione per ulteriori 450 unità da inserire come supporto ad alcune strutture sanitarie della Regione Campania, da qualche giorno inserita nella “fascia rossa” dal Governo.

Le figure richieste

Il bando è dedicato a medici specialisti in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Nello specifico, le professionalità richieste sono:

a) 150 medici specializzati in anestesia e rianimazione;

b) 100 medici specializzati in malattie infettive;

c) 100 medici specializzati in malattie dell’apparato respiratorio;

d) 100 medici specializzati in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;

c) idoneità fisica all’impiego;

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;

e) non essere stato destituito dai pubblici uffici;

f) non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Compenso e presentazione della domanda

Sono previsti 45,00 euro lordi, all’ora ed un rimborso pari a 1.000 euro per i pendolari provenienti da altre regioni.

Le domande di ammissione possono essere inviate online sul sito della Protezione Civile, fino alle ore 12:30 del 18 novembre 2020. Per partecipare al bando, cliccare qui.

