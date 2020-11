Le rape sono tra i tuberi più deliziosi e nutrienti che ci offre la stagione invernale, insieme agli immancabili e saporitissimi topinambur (ecco la ricetta più facile per cucinarli).

Le rape non sono soltanto buonissime, ma sono anche un toccasana per il nostro organismo, dato che contengono preziosi sali minerali quali fosforo, calcio e potassio. Sono molto versatili in cucina, e possono essere consumate in minestre, contorni e addirittura in insalata. Oggi proponiamo un piatto delizioso e saporito per scaldare le serate invernali. Si tratta delle rape in umido, un delizioso e semplicissimo piatto invernale della tradizione povera. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per due persone

a) 5 o 6 rape bianche di media dimensione

b) un bicchiere di brodo vegetale

c) uno spicchio d’aglio

d) 3 o 4 bacche di ginepro

e) 3 o 4 bacche di pepe rosa (o altro pepe)

f) un mazzetto di aromatiche (alloro e timo sono perfetti per questa ricetta)

g) olio di oliva q.b.

h) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento per preparare le rape in umido, un delizioso e semplicissimo piatto invernale della tradizione povera, è semplicissimo. Laviamo accuratamente le rape, anche aiutandoci con una spazzola da cucina. Se necessario eliminiamo lo strato più superficiale.

Mettiamo le rape intere in una pentola con il fondo spesso, aggiungiamo un filo di olio di oliva, uno spicchio d’aglio, qualche bacca di ginepro, qualche bacca di pepe rosa, e un mazzetto di aromatiche. Mettiamo il coperchio e lasciamo ‘soffriggere’ gli ingredienti per un paio di minuti. Dopo di che aggiungiamo poco per volta il brodo vegetale, tenendo la fiamma a fuoco lento. Controlliamo frequentemente e continuiamo ad aggiungere poco brodo alla volta. Quando le rape saranno morbide (controlliamo con una forchetta) il nostro piatto sarà pronto. Buon appetito con un piatto delizioso per riscaldare le serate invernali!