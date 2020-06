Andare in moto è l’hobby preferito soprattutto in estate. Spesso il due ruote si utilizza con una certa assiduità tra maggio e settembre mentre per gli altri mesi andare in moto diventa saltuario. Assicurare la moto in base ai chilometri è conveniente rispetto a sottoscrivere una polizza annuale che va a coprire anche i periodi di non utilizzo della moto.

Questa modalità di assicurazione per le moto è entrata a fare parte del portafoglio delle compagnie assicurative. A restare contento è soprattutto il motociclista che risparmiando un bel pò di soldi può optare per soluzioni più ottimali e vantaggiose.

Quali opportunità per assicurare la moto

Sul mercato italiano abbiamo due tipi di assicurazioni dedicate ad un utilizzo ridotto della moto. Partiamo dall’assicurazione sospendibile. Si tratta di sospendere il periodo di assicurazione mensile senza perdere il periodo e va recuperato successivamente. Per fare un esempio: moto assicurata dal 5 luglio 2020 al 5 luglio 2021. Si sospende per tre mesi nell’arco di tempo prima enunciato. Questo consente di prorogare la stessa assicurazione già pagata per altri tre mesi a partire dalla data di scadenza.

Ben diverso è il discorso dell’assicurazione a chilometri. Si paga un importo calcolato sul numero dei chilometri percorsi.

Assicurare la moto in base ai chilometri

L’importo del premio prevede una quota fissa e una variabile. La prima copre i costi della polizza annuale, la quota variabile viene calcolata sul numero dei chilometri. Viene stabilita comunque una soglia ma ciò non vuol dire che non può essere superata. Se ciò avviene corrisponderà un importo più alto della quota variabile. Alcune compagnie possono applicare una penale per ogni chilometro percorso in più oppure trasformare il contratto in polizza moto annuale. E’ bene chiarire che l’assicurazione in base ai chilometri funziona esattamente come una normale polizza moto ed ha tutte le coperture. Prima di fare la scelta tra assicurare la moto in base ai chilometri oppure annualmente è bene valutare con attenzione le proprie abitudini di guida.