Forse ci curiamo troppo poco della nostra pelle. Dal punto di vista della salute, se non altro. Perché, magari, investiamo in creme, antirughe, trattamenti, maschere viso, prodotti che curano gli inestetismi. Andiamo in farmacia e chiediamo qualcosa per la gola, il mal di testa, i dolori articolari, il raffreddore, il reflusso gastrico. Ma quante volte, invece, pensiamo alla salute vera e propria del nostro derma, inteso come prevenzione dalle malattie. Ecco quali sono i migliori alimenti per idratare la nostra pelle e per mantenerla sana.

Frutta e verdura al top

La nostra pelle è formata per oltre due terzi di acqua e di acqua deve vivere. Ecco, quindi che, per mantenerla bella, elastica e in salute, basta anche semplicemente assumere cibi che ne siano pieni. E, quali sono gli alimenti che contengono più acqua per idratarci?

Lattuga, spinaci e cetrioli 96% d’acqua

Pomodoro 93%

Anguria 92%

Pompelmo 91%

Fragola 90%

Arancia 87%

Mela 84%

Posto quindi che bisogna assumere a tavola, senza integratori dispendiosi e conti faraonici, frutta e verdura ricche di acqua, esistono poi anche degli alimenti che proteggono il derma. Potremmo definirli dei medici della pelle. Quali sono i migliori alimenti per idratare la nostra pelle e per mantenerla sana

Gli estetisti del derma

Mandorle, ricche di vitamina E, proteggono la pelle dai raggi ultravioletti e sono ricche di antiossidanti

Carote, grazie alla vitamina A, prevengono e curano tutte le malattie della pelle

Cioccolato fondente, protegge dai danni dei raggi solari e riduce le irregolarità del derma coi suoi antiossidanti

Tè verde, con i suoi flavonoidi, potenti antiossidanti, previene il tumore della pelle

Pomodori, mantengono la salute della pelle e ne ritardano l’invecchiamento cellulare grazie al licopene in esso contenuto

Non bisogna prendere appuntamenti con gli specialisti, non occorrono diete costose o prescrizioni dispendiose. Mantenere la nostra pelle in salute equivale semplicemente a fare la spesa acquistando prodotti sani e magari a km 0 sui nostri banchi del quartiere!

