Proiezionidiborsa con l’articolo “A rischio il Bonus Bebè per chi non presenta la DSU entro il 31.12.2020”, informava i propri Lettori, sull’importanza della DSU 2020. In questa breve guida si fa rifermento all’assegno natalità INPS a partire da 960 euro con DSU 2021. Con un recente messaggio del 22 dicembre, in merito al Bonus bebè, l’INPS rammenta di inviare la DSU 2021. Pertanto i genitori che hanno beneficiato del Bonus bebè nel 2020, dovranno provvedere al rinnovo dell’ISEE 2021. Infatti l’INPS con il messaggio del 22 dicembre 2020 n.4818, ricorda a tutti i fruitori l’importanza di tale adempimento.

Il bonus bebè, nel 2020, è stato erogato anche in assenza di ISEE, a condizione della sussistenza degli altri requisiti richiesti, ma in misura minima. In questa fattispecie, il bonus bebè erogato a favore degli eventi nascita, adozioni e affidamenti preadottivo viene riconosciuto nella misura minima di 80 euro mensili. Nell’ipotesi di secondo figlio, l’importo minimo è di 96 euro mensili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Perché è importante depositare la DSU 2021

La DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, per il rilascio dell’ISEE, è necessaria per il calcolo della rata mensile del bonus. In mancanza si rischia la riduzione nella misura minima. La Dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre, si riferisce alle rate dell’anno 2020. Mentre la presentazione della DSU 2021, si riferisce alle rate da calcolare nel 2021.

Assegno natalità INPS a partire da 960 euro con DSU 2021

Il messaggio INPS si riferisce ai genitori di figli nati o adottati nel 2020. Pertanto, per quanto concerne il Bonus bebè, l’INPS rammenta di inviare la DSU 2021 ai genitori del 2020, in mancanza si erogherà nella misura minima. Quindi qualora non si presenti la DSU 2021, a gennaio, i genitori si vedranno corrispondere la rata mensile nella misura minima.

Tuttavia, anche in mancanza del rinnovo dell’ISEE, essendo il Bonus bebè ispirato al principio universalistico, l’INPS lo erogherà ugualmente. Ma come detto poc’anzi, nella misura base e sempre che siano sussistenti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Ecco pertanto, la necessità di inviare la DSU 2021.

Ad ogni modo, dalla data di presentazione della DSU, da cui derivi un ISEE minorenni, l’INPS potrà riconoscere eventuali integrazioni.