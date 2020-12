Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il messaggio dell’11 dicembre n. 4679 l’INPS avvisa i beneficiari del Bonus bebè di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, entro il 31 dicembre 2021. Perché potrebbe essere a rischio il Bonus Bebè per chi non presenta la DSU entro il 31.12.2020. L’avviso è in particolare rivolto ai beneficiari dell’assegno che hanno presentato domanda negli anni precedenti al 2020. In particolare 2017 e 2019, ciò ai fini dell’erogazione delle mensilità del 2020. La mancata presentazione della DSU, e la mancanza di un ISEE in corso di validità, comportano la perdita delle mensilità, nonché decadenza della domanda presentata.

La disciplina normativa precedente alla legge di bilancio 2020, richiedeva un reddito ISEE non superiore ad euro 25.000. Pertanto i beneficiari, prima della riforma normativa, devono rispettare tale limite reddituale, e presentare la DSU. Ecco perché è a rischio il Bonus Bebè per chi non presenta la DSU entro il 31.12.2020.

Bonus Bebè

Il Bonus Bebè introdotto nel 2014, per i figli nati/adottati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, è stato poi riconosciuto anche successivamente. Con la legge 169/2019, il Bonus è stato riconosciuto, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purchè sussistano gli altri requisiti.

Per le domande anteriori, ma che continuano a ricevere il beneficio, si applicherà la normativa precedente.

Ecco perché, per coloro che sono beneficiari da prima del 2020, per gli anni 2017 e 2019, per poter richiedere l’assegno devono preliminarmente presentare la DSU. In quest’ultima si dovranno indicare tutti i dati del figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo, per il quale si richiede il Bonus.

Pertanto la domanda dovrà presentarsi una sola volta nell’anno di nascita o adozione, ma il richiedente dovrà poi di anno in anno presentare la DSU. Considerato che molti fruitori non hanno inviato ancora la DSU, l’INPS ha pubblicato un messaggio illustrando le conseguenze della mancata presentazione. Chi non presenta la DSU e non ha un ISEE in corso di validità perde le mensilità e la domanda presentata decade dal beneficio. Ecco perché è a rischio il Bonus Bebè per chi non presenta la DSU entro il 31.12.2020.

Approfondimento

