Non capita tutti i giorni vedere le azioni Diasorin svettare sul Ftse Mib. A determinare questa performance sono state le news in arriva da una società del settore che ha riportato ottimi risultati. In attesa dei dati della trimestrale che verranno presentati il 15 marzo, le azioni Diasorin hanno accelerato al rialzo.

I risultati di Qiagen

Qiagen ha superato le aspettative nel quarto trimestre del 2023, registrando una crescita organica dell’8% nei prodotti non COVID, che rappresentano il 93% del totale, e un miglioramento della redditività. Il fatturato nel quarto trimestre è stato di 509 milioni di dollari, leggermente superiore al consenso degli analisti, con un aumento del 1% rispetto all’anno precedente a tassi di cambio costanti. L’utile per azione rettificato è stato di 0,55 dollari, in linea con le previsioni.

La diagnostica molecolare ha registrato una crescita del 14% escludendo il fatturato COVID, principalmente grazie alle solide prestazioni del prodotto QuantiFERON su Latent TB. Questi risultati sono di particolare interesse per le prospettive di Diasorin. Qiagen ha raggiunto tutte le sue previsioni per l’intero anno fiscale 2023.

Per il 2024, l’azienda prevede un fatturato di almeno 2 miliardi di dollari, con una crescita del 2% a tassi costanti, trainata dalla solida crescita nel secondo semestre del portafoglio di prodotti non COVID. Si prevede anche un miglioramento del margine operativo al di sopra del 28% rispetto al 2023, con un utile per azione rettificato di almeno 2,10 dollari. Inoltre, sono circolati rumors riguardanti un interesse da parte di un potenziale acquirente, sebbene non specificato.

Le azioni Diasorin svettano sul Ftse Mib, dove sono dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 7 febbraio a quota 87,00 €, in rialzo del 2,09% rispetto alla seduta precedente.

L’ottimo spunto rialzista delle azioni Diasorin è stato accompagnato da un discreto aumento dei volumi che sono aumentati di circa il 60% rispetto alla media delle cinque sedute precedenti.

Di particolare interesse è la rottura della resistenza in area 86,82 €. In questo modo il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbe riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 86,82 €.

