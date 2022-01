La ripresa economica e lavorativa nel nostro Paese rappresenta per molti versi una necessità alla quale è importante rispondere in maniera adeguata ed efficace. Sono numerosi i contributi e le agevolazioni che Governo e Regioni hanno messo in campo per sostenere imprese, lavoratori e attività. Con l’avvio del nuovo anno alcune misure hanno già preso avvio ed altre conservano i termini aperti per l’inoltro dell’istanza. Chi ha intenzione di investire per dare impulso e slancio alla propria impresa o attività, potrà ricevere un aiuto economico concreto in specifici casi. Si tratta di una finanziamento regionale al quale solo determinate categorie possono accedere presentando domanda entro il 31 marzo di quest’anno. Arrivano contributi a fondo perduto da questa Regione e di seguito illustriamo i dettagli.

Quali sostegni economici a lavoratori e imprese

I contributi a fondo perduto rappresentano un’importante agevolazione per professionisti, imprese e lavoratori dei diversi ambiti che presentano richiesta. Come spiegato in precedenza per alcune attività l’Agenzia delle Entrate ha deciso di riconoscere un contributo a fondo perduto da 3.000 a 12.000 euro. Inoltre, le start up che hanno precedentemente richiesto un fondo perduto per causa Covid 19, potranno ricevere 1.000 euro di Bonus sul conto corrente in specifici casi. Agli aiuti messi in campo dal Governo se ne affiancano ulteriori altrettanto importanti che provengono da fondi stanziati direttamente dalle Regioni. È il caso del bando “Nuova Impresa” che fino alla fine di marzo 2022 mette a disposizione la Regione Lombardia.

Arrivano contributi a fondo perduto da questa Regione per i lavoratori che presentano domanda entro marzo 2022

La Regione Lombardia, insieme al Sistema Camerale Lombardo, ha deciso di promuovere una misura per l’avvio di nuove imprese. Si tratta di avvii che interessano il settore commerciale, terziario, manufatturiero, artigianale, culturale e dell’auto-imprenditorialità. Nella delibera della Giunta regionale n. 5694 del 21 dicembre 2021 la Lombardia mette a disposizione i fondi per le imprese che rientrano nei codici ATECO destinatari della misura.

Possono partecipare le MPMI lombarde costituite tra il 27 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 e che hanno aperto le attività in specifici settori. La misura prevede il versamento di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa che l’impresa ha sostenuto. L’ammontare minimo della spesa, pena la decadenza del diritto, è fissato ad un valore pari a 5.000 euro. Il limite massimo finanziabile, invece, corrisponde a 10.000 euro. Per partecipare è fondamentale leggere attentamente il Bando della Regione e consultare i relativi allegati. L’invio delle domande si potrà effettuare fino alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2022.

