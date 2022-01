Planetel è una piccola società che opera nel settore delle telecomunicazioni nazionali. In particolare, la società è molto orientata sulla Saas (Software as a service) cybersecurity. Un settore che l’azienda italiana ha rafforzato dopo l’accordo di partnership tecnologica con inWebo, una società francese specializzata nella Saas cybersecurity.

Come evidenziato in un comunicato della società

Grazie alla partnership con inWebo consolidiamo ulteriormente la nostra posizione nel mercato della Saas cybersecurity. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti le migliori tecnologie presenti sul mercato rendendo più sicuri i loro ambienti di lavoro fissi e mobili.

Tuttavia, il mercato ha reagito male e ha affossato le quotazioni di Planetel facendole scendere di circa il 30%. Nonostante questo mini crollo, però, il titolo continua a conservare un’interessante performance sull’ultimo anno che è stata pari al 73%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Se, però, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le cose cambiano completamente. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni di Planetel sono sottovalutate di circa il 50%.

Un altro aspetto molto interessante è quello legato alla situazione finanziaria della società. Sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo sono circa 2 a testimonianza di un’ottima solidità finanziaria di Planetel.

Prima di chiudere un avvertenza. La media degli scambi giornalieri sul titolo è inferiore ai 50.000 euro. Con piccole somme di denaro, quindi, è possibile avere un forte impatto sull’andamento delle quotazioni.

La forte sottovalutazione e il raggiungimento dei supporti potrebbero far partire al rialzo le azioni Planetel: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Planetel (MIL:PLT) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 7,30 euro in ribasso del 5,93 euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con volumi in crescita, la settimana conclusasi il 28 gennaio ha visto un forte ribasso che ha portato le quotazioni molto vicino al III obiettivo di prezzo in area 6,70 euro. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso per posizioni rialziste.

In alternativa, si potrebbe invertire al rialzo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 7,80 euro.

Quindi, la forte sottovalutazione e il raggiungimento dei supporti potrebbero far partire al rialzo le azioni Planetel.

