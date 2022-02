Arrivano a casa multe da 173 euro con decurtazione dei punti all’autista frettoloso che compie questa manovra 

La circolazione dei veicoli oltre ad essere sottoposta a norme ben precise, dovrebbe prima di tutto essere regolata dalla prudenza e dal buon senso.

Tuttavia vista la varietà degli individui, il nostro legislatore ha previsto uno specifico codice che regola la circolazione di tutti i veicoli. Ovvero il cosiddetto Codice della Strada che tutti gli utenti, compresi i pedoni, dovrebbero conoscere. Tuttavia, talvolta la distrazione o addirittura un’emergenza possono farci compiere dei gesti inopportuni, che potrebbero costare caro. Ma arrivano a casa multe da 173 euro e meno punti sulla patente anche per chi adotta un comportamento da furbetto. Così come è sanzionabile l’utilizzo del telefono cellulare quando si è alla guida di un veicolo. O, ancora quando si è fermi ad un semaforo o ad un incrocio in attesa di ripartire. In tali casi si rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 165 euro fino ad un massimo di euro 660.

Multe salate con meno punti sulla patente per i furbetti che compiono questa manovra

Talvolta rimanere imbottigliati nel traffico, soprattutto quando si ha appuntamento importante o un’emergenza, può indurre qualcuno ad avere un comportamento non propriamente corretto. Infatti chissà quante volte abbiamo visto conducenti di auto approfittare di una distrazione altrui per superare altri veicoli o non concedere la dovuta precedenza. Addirittura potrebbe verificarsi che un conducente si accodi dietro ad un’ambulanza che sta correndo per un’emergenza. In tal modo, approfittando della corsa dell’ambulanza, supera le altre auto in coda.

Tale comportamento è sanzionato dal Codice della Strada. Quest’ultimo infatti oltre a stabilire quali comportamenti debbano tenere gli utenti della strada, prevede anche le eventuali sanzioni applicabili. In particolare con l’art. 177 arrivano a casa multe da 173 euro per chi adotta questo comportamento. Infatti oltre a stabilire l’obbligo di lasciare libero il passo all’ambulanza, Polizia, Vigili del Fuoco con sirene spiegate con luce lampeggiante, la norma stabilisce che è vietato seguirli.

In altre parole è fatto divieto di seguire da presso tali veicoli, avvantaggiandosi nella progressione di marcia. Pertanto l’art. 177 dispone che chiunque violi tale il predetto divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Oltre alla decurtazione di 2 punti dalla patente.

Ecco perché è fondamentale alla guida di veicoli non farsi prendere dalla fretta e non cedere a piccole “distrazioni” che possono costare caro. Come potrebbe costare fino a 866 euro gettare un rifiuto dal finestrino.

