Il problema dei problemi per gli italiani quest’inverno sarà la bolletta dell’energia. I rincari stratosferici dovranno necessariamente portare il Governo a interventi a favore di famiglie e imprese per evitare che le case rimangano al freddo e che le aziende chiudano.

Il problema è enorme e si rivelerà in tutta la sua gravità all’inizio dell’inverno, verso la fine dell’anno. Infatti, a dicembre inizieranno ad arrivare le prime bollette che conteggeranno anche il riscaldamento, la voce che peserà di più sui consumi dell’energia. A proposito delle bollette l’ARERA, l’Autorità dell’energia elettrica, ha introdotto una novità nell’emissione delle bollette che potrebbe portare alcuni vantaggi.

Arriva una novità per risparmiare in bolletta e combattere il caro energia

Per combattere il caro Energia servirà uno sforzo del Governo per trovare degli ammortizzatori per chi rischia di non potere pagare la bolletta elettrica. Forse pochi ricordano che già lo scorso anno le famiglie hanno pagato una bolletta più salata rispetto al 2020. Quindi, quest’anno la pressione sui bilanci familiari si farà ancora più preoccupante.

Dall’ARERA arriva una novità per risparmiare e favorire i consumatori. L’Autorità dell’energia ha introdotto il passaggio all’emissione della fattura da bimestrale a mensile. Questa piccola novità potrebbe avere un impatto positivo sui conti familiari.

Infatti, la possibilità di verificare il consumo dell’energia mese dopo mese può aiutare una famiglia a ridurre i consumi. Avere sotto gli occhi la spesa mensile, invece che ogni due mesi potrebbe aiutare il consumatore a introdurre nuove abitudini meno costose.

L’introduzione della bolletta mensile, però, non riguarda tutte le famiglie ma solamente quelle che ancora si trovano nel mercato tutelato. Le aziende che operano nel mercato libero, non rientrano in questa scelta. Anche se, in realtà, molte delle società di energia già emettono delle bollette con cadenza mensile.

Quando si spende meno a fare la lavatrice

A volte l’introduzione di piccole variazioni nelle abitudini quotidiane potrebbe portare anche a dimezzare i consumi dell’energia per alcuni elettrodomestici. Per esempio, molti sono abituati a fare andare la lavatrice anche più volte in una settimana, ma a metà carico. Invece fare la lavatrice a pieno carico potrebbe anche ridurre della metà i cicli annui. Questa semplice abitudine potrebbe fare risparmiare fino al 50% della bolletta di questo elettrodomestico.

Anche la scelta del momento in cui fare la lavatrice ha la sua importanza. Infatti, in alcune fasce orarie l’energia consumata ha un costo minore. In questi momenti fare andare una lavatrice fa risparmiare. Naturalmente, questo consiglio vale solamente per chi ha un profilo tariffario biorario o triorario. Per coloro che hanno una tariffa monoraria la spesa dell’energia è identica per tutto l’arco delle 24 ore.

Questo ragionamento vale anche per altri elettrodomestici che si usano saltuariamente, come per esempio la lavastoviglie. Conoscere il vero consumo dei nostri apparecchi elettrici e capire quanto consumano potrebbe essere di aiuto per ulteriori risparmi in bolletta. Magari potrebbe anche spingere a cambiare l’elettrodomestico, forse vetusto, per acquistarne uno di nuova generazione ma con consumi molto più ridotti.

