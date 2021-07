Come tutti i componenti della famiglia, anche i cani hanno le loro esigenze. Una delle principali è senza dubbio quella di avere un luogo tutto loro. Che viva in casa o in giardino, un cane ha sempre bisogno di uno spazio “personale”.

Questo articolo contiene una guida breve e pratica per costruire facilmente una bellissima cuccia. Senza particolari capacità manuali e con una spesa minima, sarà possibile costruire, in pochi minuti, una fantastica cuccia per cani fai-da-te.

L’occorrente

2 tavole di legno da 1m x 60cm di cui una spessa almeno 3 cm (base e tetto della cuccia);

1 tavola di legno da 65 x 70cm (fronte della cuccia);

1 tavola di legno da 1m x 70cm (retro della cuccia);

2 tavole di legno da 60 x 70cm (lati destro e sinistro della cuccia);

1 lastra in plexiglass da 1,10 m x 70cm (per impermeabilizzare il tetto della cuccia);

1 confezione di viti per legno;

16 piastre da fissaggio angolari per assemblare le tavole formando un angolo retto;

6 piedi per mobili da 5 cm per sollevare la struttura da terra;

2 listelli in legno spessi 10 cm.

Ecco come costruire in pochi minuti una fantastica cuccia per cani fai-da-te

Fissare i piedi per mobili sulla base della cuccia da 1m x 60cm (spessa almeno 3 cm). I piedi vanno fissati agli angoli della base e due nella parte centrale. Fissare il lato frontale (tavola 65 cm x 70) ed il posteriore (tavola 1m x 70 cm) alla base utilizzando le piastre angolari. La parte frontale più corta costituirà l’ingresso del cane. Fissare le 2 tavole da 60 x 70 cm (lati destro e sinistro) alla base utilizzando le piastre angolari. A questo punto avremo i quattro lati della cuccia assemblati. Fissare il tetto della cuccia (tavola da 1m x 60 cm) ai quattro lati. Se necessario, si può ulteriormente rafforzare e fissare meglio la struttura con ulteriori viti.

Infine un ultimo tocco per proteggere la cuccia ed il cane dalle intemperie

Su uno dei due lati del tetto bisognerà avvitare o incollare i due listelli in legno spessi 10 cm.

Questi listelli saranno utili ad inclinare la copertura in plexiglass e proteggere la cuccia dalla pioggia. La lastra in plexiglass va avvitata sui listelli e sul lato opposto a questi. La copertura ha dimensioni leggermente maggiori per garantire una maggiore protezione dagli agenti atmosferici.

Una volta avvitata ai lati destro e sinistro del tetto, la lastra in plexiglass di copertura sarà perfettamente inclinata. La cuccia è finalmente pronta! Non resta che far capire al cane che quella è la sua casa!

Approfondimento

Ecco inoltre un utilissimo articolo per proteggere il cane durante le calde giornate estive.