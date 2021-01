Armadio sempre in ordine con questi consigli

Dalla bocca dei pigroni e dei disordinati avremo sentito centinaia di volte parlare di “caos ordinato”. Soprattutto se si parla di fare ordine sulla scrivania o dell’armadio di casa. È proprio del secondo che vogliamo discutere oggi.

Con questi consigli, armadio sempre in ordine e zero scuse per gli scansafatiche. Armiamoci solamente di un po’ di tempo e di pazienza.

Salvare doppiamente lo spazio

Una cosa che si fa istintivamente quando l’armadio sembra un quadro di Kandinsky, è ripiegare tutti i vestiti e metterli al loro posto. Non è sbagliato, intendiamoci. Ma non stiamo sfruttando lo spazio al massimo per garantirci un grado di ordine insuperabile.

Ad esempio, sfruttando questi due consigli, potremo razionalizzare al meglio la disposizione dei vestiti.

Primo, usiamo degli scatoloni. All’interno degli scatoloni possiamo riporre molto vestiario. Inoltre, possiamo mettere uno scatolone sopra l’altro.

Secondo, usiamo dei sacchetti sottovuoto. Quindi, inseriamo i vestiti del cambio di stagione, in questi sacchi di plastica. Il passo successivo è l’eliminazione dell’aria dai sacchi: possiamo sfruttare l’aspirapolvere, rimuovendo la spazzola. Infine, riponendo i sacchi dentro i cartoni, avremo salvato doppiamente lo spazio nel nostro armadio.

Sfruttare lo spazio da sopra a sotto

Non limitiamoci ad appendere le grucce con i vestiti sulle aste. Cerchiamo, al contrario, di colmare ogni centimetro del nostro guardaroba.

Per fare questo, consigliamo di fare ricorso alle grucce salvaspazio. Si tratta di una normale stampella dotata di un gancio e di numerosi fori. In questi fori è possibile appendere ulteriori stampelle. Il meccanismo è lo stesso di un albero: dal ramo principale si sviluppano tanti altri piccoli ramoscelli.

Questa struttura ci consente di duplicare, se non addirittura decuplicare, la quantità di abiti da custodire nell’armadio. E soprattutto ci permette di usare dello spazio che normalmente non useremmo.

Dunque, approfittiamone. L’armadio sarà sempre in ordine con questi consigli appena illustrati. Per dare una maggiore sensazione di pulizia, poi, è raccomandabile sistemare in un angolino dell’armadio una piccola ampolla contenente dell’olio essenziale.

Approfondimento

Prendersi cura del parquet di casa grazie a questa miscela