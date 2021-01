In un precedente articolo si è parlato di come è possibile risparmiare facendo piccole rinunce.

Questa volta ci concentreremo su una sola rinuncia (se così definirla) che può aiutarci ad avere più soldi alla fine di ogni mese. In fatti, con questo metodo si possono risparmiare fino a 60 euro al mese.

Ciascuno di noi ha le proprie abitudini e gli italiani, si sa, non dicono mai di no ad una tazzina di caffè.

Espresso, lungo, macchiato, decaffeinato, corretto. Comunque caffè.

Una tradizione che è parte della nostra cultura: si tratta senza dubbio della bevanda più apprezzata in tutta la penisola.

Andiamo al bar la mattina prima di iniziare a lavorare e prendiamo la prima tazzina. A metà mattina la seconda. E dopo pranzo non si prende? Ed ecco che abbiamo consumato già tre caffè. Magari ne abbiamo anche offerti uno o due.

Voilà, cinque euro son già spariti.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Come fare per…

Poniamo il caso limite (minimo), perché vogliamo essere buoni, e ipotizziamo di consumare al bar due caffè al giorno. Il costo è più o meno di un euro l’uno, per cui due per trenta giorni al mese fa proprio 60 euro.

Ciò non significa che non bisogna più prendere il caffè al bar. Anche perché, in un momento di crisi come quello attuale, è giusto e forse doveroso aiutare i ristoratori. Tuttavia, è possibile alternare il caffè del bar con la moka di casa. Se siamo dei veri e propri caffeinomani da tre a cinque tazzine al dì, potremmo pensare di bilanciare e cominciare a porci più attenzione.

La percezione del risparmio

Inoltre, avremo una maggiore percezione del risparmio se mettiamo quelle monete da uno o due euro in un salvadanaio. A fine mese ci troveremo con un bel gruzzoletto che ci permetterà di arrivare sino a 700 euro all’anno.

Con questo metodo si possono risparmiare fino a 60 euro al mese, ma non dimentichiamo di aiutare i commercianti tanto affetti dalla crisi odierna. Con un po’ di equilibrio riusciremo a supportare loro e giovarne anche noi.