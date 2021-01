Le listarelle in legno sono l’ideale per ornare i nostri ambienti domestici. Avere il parquet in casa arricchisce il salone e rende più calda e ospitale la casa. Il pavimento in legno, però, è molto delicato. Se non si fa la dovuta attenzione il parquet si può graffiare facilmente.

Anche gli aloni rappresentano una fastidiosa minaccia per il suo stato di salute. Ecco perché in questa guida vediamo come prendersi cura del parquet di casa grazie a questa miscela.

Ecco cosa serve

Gli ingredienti usati per far tornare a brillare il parquet sono del tutto naturali. Quello che ci occorre è dell’olio di oliva e dell’aceto di alcol. Una quantità della miscela pari a un bicchiere si può applicare in tutte le stanze della casa dotate di parquet.

Dunque, riempiamo mezzo bicchiere di aceto di alcol (si può usare anche l’aceto di mele) e aggiungiamo l’olio. Mischiamo bene i due ingredienti fino a ottenere una miscela molto solida.

Il risultato finale sarà una sorta di cera verde abbastanza pastosa. Se vogliamo conferire una profumazione al composto, consigliamo di aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Come applicare la miscela naturale

La precondizione per l’applicazione di questa cera è la pulizia accurata della superficie da trattare. Quindi passiamo l’aspirapolvere con molta pazienza. Assicuriamoci che sul parquet non vi sia alcun residuo. Dopodiché, avvaliamoci dell’uso di un panno in feltro per passare la nostra preparazione casalinga.

Dobbiamo applicare la cera in maniera uniforme. È essenziale metterne poca, altrimenti si rischia di ingrassare molto il pavimento. L’azione nutritiva dell’olio e l’effetto pulente dell’aceto ci restituiranno un risultato letteralmente brillante.

Grazie a questi due semplici ingredienti che chiunque ha in casa, il parquet apparirà splendente. Ci raccomandiamo, tuttavia, di far asciugare alla perfezione la cera. Occorre attendere almeno un’ora prima di poter camminare dove è stato applicato il prodotto.

Prendersi cura del parquet di casa grazie a questa miscela ha costi nulli, ma soprattutto è rispettoso dell’ambiente.

Approfondimento

