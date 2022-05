I temporali del fine settimana hanno sicuramente rinfrescato l’aria. Dovrebbero rappresentare, però, solamente una piccola tregua in vista di una nuova ondata di calore. L’estate è arrivata con un po’ di anticipo e il nostro corpo si dovrà adeguare, sin da subito, alle anomale temperature.

Per farlo, diventa fondamentale alimentarsi bene con cibi freschi e ricchi di acqua. Oltre a consumarne la giusta quantità durante la giornata, senza eccedere. Non tanto per la solita questione estetica, ma, soprattutto, per fronteggiare al meglio il temibile caldo.

Chi non ha la possibilità di vivere in montagna, al lago o vicino al mare, sarà chiamato a uno sforzo ulteriore, non avendo l’opportunità di sfruttare questi mitigatori. Perciò bisognerà fare attenzione a cosa assumere durante la giornata. Sappiamo quanto la colazione sia un pasto molto importante. Quanto sia giusto farla in maniera abbondante, ma corretta. Si può decidere se bere o meno del caffè, così come aggiungere qualcos’altro di dolce, sano e nutriente.

Oggi andremo a proporre una torta tipicamente estiva, da preparare a freddo, senza l’uso del forno, sfruttando alcuni frutti di stagione. Abbiamo indicato fragole, ciliegie e pesche, ma le combinazioni potrebbero essere altre a seconda dei nostri gusti. Andiamo a vedere gli ingredienti:

300 g di biscotti secchi;

125 g di burro;

200 ml di panna da montare;

500 g di mascarpone;

60 g di zucchero a velo;

1 limone;

200 grammi di fragole;

100 grammi di ciliegie;

3 pesche.

Facile da preparare questa torta estiva ottima per colazione e merenda con tanta frutta fresca e non serve usare il forno

Iniziamo la preparazione dalla base. Per farla, dobbiamo prendere un mixer e cominciare a sbriciolare i biscotti secchi. Se vogliamo, anche in questo caso, potremmo scegliere una tipologia diversa, come, per esempio, l’amaretto.

Successivamente, prendiamo il burro, mettiamolo in un pentolino e lasciamo che si sciolga a bagnomaria. Una volta fatto questo, in una ciotola, andremo ad amalgamarlo con i biscotti secchi. Mescoliamo bene fino a che non si assorba.

Quindi, imburriamo una tortiera e versiamo il composto, cercando di disporlo al meglio. Metteremo il tutto in frigorifero per una quarantina di minuti circa.

Intanto, pensiamo alla preparazione della crema. In una terrina andiamo ad amalgamare il mascarpone con lo zucchero a velo e un po’ di scorza di limone. Quando il composto sarà fluido, aggiungeremo la panna che potremo montare o con un mixer o con il sifone apposito.

Togliamo la base dal frigorifero e andiamo a spalmare copiosamente la crema. Poi, la rimetteremo nuovamente all’interno per altre 4 ore. A questo punto, potremo decidere quale frutti utilizzare per guarnirla. Noi abbiamo scelto fragole, ciliegie e pesche che andremo a tagliare con cura.

Li poniamo sulla crema e il gioco è fatto. Sarà davvero facile da preparare questa torta estiva ottima sia a colazione che a merenda. Un dessert fresco e sfizioso per alleviare un po’ le giornate più calde.

