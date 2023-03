Argento annerito: svelato il rimedio facilissimo che lascia a bocca aperta! Provalo subito, sta spopolando!

Sui social spopola un rimedio fai da te per pulire l’argento ossidato e farlo tornare come nuovo. Scopriamo insieme.

Finalmente, l’argenteria di casa non sarà più un problema. Il pericolo dell’ossidazione sarà solo un vecchio ricordo grazie a questo piccolo segreto che permette di far tornare come nuovo l’argento annerito. Prima di svelare di cosa si tratta, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come e perché l’argento si ossida.

L’ossidazione: quali sono le cause

L’ossidazione dell’argento è un processo molto comune e avviene per diverse ragioni. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che l’argento comune, ad esempio, quello “sterling 925” non è un metallo puro ma è composto da diversi materiali. Nel caso dello “sterling 925” dal 92,5% d’argento e il 7,5% da altri metalli in lega, soprattutto il rame. Ed è proprio il rame a causare, a contatto con l’ossigeno o con altre sostanze acide, l’ossidazione del metallo.

L’ossidazione dell’argento può avvenire anche a causa di un ph alto (quindi più acido) della pella.

Argento annerito: ecco il trucco da copiare subito

Qualcuno storcerà il naso, eppure i rimedi casalinghi sono sempre più apprezzati per risolvere alcuni piccoli problemi quotidiani. Molto apprezzati, ad esempio, i trucchetti per dire addio alla muffa e al calcare nel cestello e sulle guarnizioni della lavatrice. Un altro prodotto che sta spopolando è profumatore naturale e fai da te che elimina i cattivi odori dal bagno in 5 minuti.

Tra i rimedi semplici ed efficaci che si diffondono sui social, spicca anche la crema “anti nero” per l’argenteria.

Per dire addio all’argento annerito bisogna procurarsi:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio ;

; 1 cucchiaio di succo di limone ;

; 1 cucchiaio di acqua ossigenata.

Filtrare il succo di un limone. Poi, versarlo in una ciotola e aggiungere anche l’acqua ossigenata per fare una sola soluzione. A questo punto, unire il bicarbonato di sodio e mescolare fino a creare una crema densa. Non resta che prendere l’argenteria da pulire e inumidirla con un po’ d’acqua. Poi, applicare su ogni pezzo un po’ di crema sbiancante e con una spugna morbida strofinare delicatamente. Ripetere l’operazione almeno due o tre volte. Poi, risciacquare e asciugare con un panno. Il risultato sarà sorprendente.