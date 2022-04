Ci sono alcuni mesi che vanno davvero storti per alcuni. Secondo l’oroscopo, questo è dovuto al movimento degli astri, che riesce a influire su quanto avviene anche in noi. Anche per il mese di aprile ci sono dei segni purtroppo sfortunati.

Se è vero che questo mese inizia portando con sé il bel sole di primavera, non tutti riusciranno a goderne appieno. Infatti, aprile inizia tra lacrime e difficoltà per questi segni zodiacali, la cui fortuna sembra abbandonarli. Tuttavia, con la giusta mentalità, è ben probabile che riusciranno a rialzarsi.

Le sfortune e i loro rimedi

Il primo segno sfortunato è il Pesci. Nel mese di aprile, infatti, questo segno sembrerà davvero perseguitato dalla sfortuna. A lavoro si troverà in difficoltà, in mezzo a capi severi che lo rimproverano e scadenze impossibili da rispettare. Sul lato personale, c’è il serio rischio che con partner siano settimane di frequenti litigi. Anche con famiglia e amici potrebbero esserci delle incomprensioni piuttosto pesanti, che porterebbero quindi il Pesci ad allontanarsi da tutte le persone a cui vuole bene.

In questa difficile situazione, è bene che il Pesci cerchi di fermarsi un attimo, per capire che cosa c’è che non va. Forse ha trascurato troppo il partner a causa del tanto lavoro? Magari lo stress lo sta rendendo scortese con tutti, danneggiando i rapporti con gli altri?

Insomma, qual è la colpa del Pesci e che cosa può migliorare? Se riuscirà a rispondere a queste domande, potrebbe riuscire a rialzarsi entro fine mese.

In particolare, potrebbe evitare una rottura definitiva con il partner, che sarebbe sicuramente un bruttissimo colpo.

Aprile inizia tra lacrime e difficoltà per questi due sfortunati segni secondo l’oroscopo ma possono rialzarsi con la giusta determinazione

Un altro segno che inizierà tra le lacrime è la Vergine. Questo segno perderà l’entusiasmo che lo contraddistingueva, probabilmente in seguito a uno sfortunato evento personale, come la fine di una relazione. Passerà buona parte del mese allontanandosi da amici e famiglia, chiudendosi in sé stesso e rattristandosi sempre di più.

Rifiuterà l’aiuto delle persone che gli vogliono bene e passerà così delle settimane piuttosto miserabili. Per uscire dalla spirale negativa, è fondamentale che faccia uno sforzo e che chiami qualcuno per confidarsi. Dovrà ricominciare pian piano a vivere la vita sociale e che tornare ad amare. In questo modo, tutta la tristezza e la sfortuna di aprile scompariranno in fretta.

Approfondimento

