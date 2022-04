La pulizia della casa è fondamentale e questo tutti noi lo sappiamo. Non tutti amano pulire, ma bisogna farlo se non si vuole vivere in una casa sporca e disordinata. Però, quello che uno fa di solito è pulire pavimenti, cucina, bagno e superfici dei mobili, che quindi sono scaffali, librerie e tavoli. In casa però siamo pieni di oggetti, anche che utilizziamo tutti i giorni, ma che ci dimentichiamo puntualmente di pulire. Non devono essere puliti ogni settimana, nemmeno ogni due, ma almeno una volta al mese.

Gli oggetti che non puliamo quasi mai

In realtà in casa siamo pieni di oggetti che non puliamo quasi mai. O comunque puliamo solo quando ce ne rendiamo conto. Ad esempio i bidoni della spazzatura, soprattutto quelli che contengono l’umido, andrebbero lavati ogni volta che gettiamo l’immondizia. Non solo cattivo odore, ma anche tonnellate di batteri si depositano in quel secchio.

Non dimentichiamo nemmeno di spolverare i quadri, soprattutto la parte superiore. Poi ci chiediamo perché in casa c’è la polvere, ma il pavimento è pulito. La polvere non si trova solo sul pavimento, ma si poggia ovunque e poi basta una finestra aperta per farla cadere a terra.

Almeno una volta al mese andrebbero puliti questi oggetti in casa che tutti si dimenticano ma che usiamo sempre

E proprio a questo concetto ci colleghiamo ora. Ogni stanza ha questo oggetto, anzi in alcune ne troviamo anche più di uno. Lo usiamo tutti i giorni e raramente lo puliamo. I lampadari con le loro lampadine illuminano le nostre serate, e se su queste non fosse presente della polvere sarebbero anche più luminose.

Per non parlare di quando ad esempio abbiamo il lampadario che sta direttamente sopra il letto. Se quello non viene mai pulito, la polvere cadrà proprio sulle lenzuola dove noi dormiamo. E nessuno vorrebbe dormire nella polvere. Motivo per cui è importantissimo pulire lampadari e lampade, anche le piantane, oppure le luci sul comodino. Non dobbiamo assolutamente dimenticarle.

Per pulirli è necessario avere un panno cattura polvere, che eliminerà lo sporco, e poi spruzziamoci sopra quei prodotti che combattono la polvere, i quali evitano che questa vi ci si poggi sopra. In commercio ce ne sono vari, quindi possiamo scegliere quello che vogliamo. Però almeno una volta al mese andrebbero puliti questi lampadari di casa.

