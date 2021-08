Momento decisivo per i mercati azionari che fra oggi e domani dovranno chiarire le loro reali intenzioni e “dare indicazioni più precise” sulla strada da seguire nei prossimi giorni/settimane. Si tornerà subito al rialzo fra lunedì e martedì oppure siamo all’inizio di una correzione di medio periodo? Frattanto, il ritracciamento degli ultimi giorni potrebbe aver creato delle condizioni ottimali per investire in alcuni titoli che continuano a rimanere sottovalutati rispetto al fair value stimato. Oggi infatti andremo a studiare se approfittare del recente ribasso per comprare il titolo GPI.

Procediamo per gradi partendo dai prezzi attuali del titolo e dalle nostre stime per andare ad indicare i livelli operativi e la nostra strategia di investimento.

Il 21 maggio al prezzo di 11,90 il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo GPI nella propria Lista delle raccomandazioni.

La società fondata nel 1988 con sede a Trento fornisce soluzioni sanitarie ICT per diversi settori pubblici e privati ​​in Italia e all’estero. Il titolo (MIL:GPI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 agosto al prezzo di 12,45 in rialzo dell’1,63%.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,06 ed il massimo a 14,10.

Quali sono le nostre valutazioni sulla società?

Approfittare del recente ribasso per comprare il titolo GPI?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 16,23 per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver studiato e analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un calcolo di 18,10 euro. Nei prossimi mesi questa stima potrebbe essere rivista al rialzo.

La strategia di investimento

La tendenza del titolo di breve, medio e lungo termine è rialzista.

Cosa attendere da ora in poi e come comportarsi?

Per chi già possiede il titolo come da nostre precedenti analisi, mantenere in ottica di lungo termine con stop loss a 11,32 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 14,10/15,55. Stop loss di breve termine a 11,99.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato in ottica sia di breve che lungo termine, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.