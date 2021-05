Momento molto particolare per i mercati azionari, ma Piazza Affari continua a mostrare ottima forza relativa al rialzo. Il nostro Ufficio Studi ha guardato ieri con grande interesse ad alcuni pattern che si sono formati su un titolo quotato all’AIM nell’anno 2016 al prezzo di 9,59 euro per azione. Da ora in poi si potrebbe assistere ad un movimento rialzista del 15/20% nel breve termine.

Ci riferiamo a GPI, una società che fornisce soluzioni sanitarie ICT per diversi settori pubblici e privati ​​in Italia e all’estero. Il titolo (MIL:GPI) che capitalizza attualmente in Borsa circa 177,8 milioni di euro, ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 maggio al prezzo di 11,90 in rialzo del 5,78%.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,32 ed il massimo a 12,00.

La raccomandazione del nostro Ufficio Studi è la seguente: questo è un buon momento per comprare GPI sottovalutato del 56%.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 5,23% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 24,9% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 13,47 per azione. I nostri calcoli invece, normalizzati studiando ed analizzando i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un calcolo di 18,10 euro.

Questo è un buon momento per comprare GPI sottovalutato del 56%

La tendenza del titolo di breve, medio e lungo termine è rialzista. L’accelerazione di ieri ci sembra un segnale molto interessante che potrebbe portare ad ulteriori rialzi di breve termine.

Cosa attendere da ora in poi?

Per chi già possiede il titolo, mantenere in ottica di lungo termine con stop loss a 10,09 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 13,50/14,45. Stop loss di breve termine a 11,14.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi. Ci sembra questa una buona opportunità per il trading di breve termine.

Si procederà per step e di volta in volta andremo a definire i livelli di inversione e gli obiettivi di prezzo.