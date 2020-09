Quando si raggiunge una certa età, tingere i capelli diventa quasi inevitabile. Quando infatti vediamo il bianco che si insinua tra le nostre ciocche, l’unica cosa che vorremmo fare è eliminarlo seduta stante. Intanto, quello che puoi fare è tentare di rilassarti il più possibile. In questo articolo, infatti, noi di ProiezionidiBorsa ti spieghiamo che spesso i capelli bianchi sono anche dovuti al nostro modo di vivere. Ma, tornando a noi, quando ormai sono spuntati e non c’è più nulla da fare, dobbiamo trovare un modo veloce per coprirli. E noi ne abbiamo uno da proporti davvero interessante. E allora applica il caffè sui capelli bianchi, perché il motivo è davvero geniale.

Perché è utile usare il caffè?

Se sei stanco di usare le tinte e le colorazioni chimiche, ecco la soluzione che fa per te. Il caffè, infatti, ha delle proprietà stimolanti che favoriscono la crescita della tua chioma, nutrendola e dandole un colore scuro stupendo. Perciò, applica il caffè sui capelli bianchi, perché il motivo è davvero geniale! In più, devi sapere che ci sono diversi modi in cui lo si può usare. Vediamone alcuni insieme.

Ecco tutti rimedi naturali pratici e veloci per nascondere i capelli bianchi

La prima soluzione è fatta di miele, caffè e aceto bianco. Prepara una moka e attendi che il caffè sia pronto. Ora, prendine solo il fondo e mischialo con del miele e dell’aceto bianco in una ciotolina. Poi, aggiungi il caffè che si trova ancora nella moka e continua a mescolare finché la soluzione non sarà sufficientemente morbida. Adesso lavati i capelli, tamponali e applica la tua maschera personale. Dopo un quarto d’ora risciacqua e vedrai già i primi risultati! Usa questo rimedio almeno una volta alla settimana. La colorazione sarà perfetta e tu non vedrai neanche più l’ombra di un capello bianco!

In alternativa, puoi provare a mischiare una tazza di caffè ristretto freddo con una di balsamo per capelli e due cucchiai di caffè macinato. Mescolando questi tre ingredienti, infatti, otterrai una maschera potentissima per la tua colorazione. Applicala sulle zone interessate, e avvolgila con della pellicola trasparente per un paio d’ora. Risciacqua poi con acqua tiepida e i tuoi capelli saranno un sogno!