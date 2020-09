Una donna lo sa. I peli sul labbro sono una delle cose più fastidiose di tutti i tempi. Quasi al pari di quelli sotto al mento! A proposito di questi ultimi, noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo dato qualche consiglio per eliminarli. In questo articolo, puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ma c’è un modo per togliere definitivamente anche quelli sul labbro? Ovviamente sì! E noi te lo stiamo per mostrare. Ecco tutti i rimedi naturali per eliminare quei fastidiosi baffetti sul labbro una volta per tutte.

Miele e avena, vediamo come usarli contro i baffetti

Ti serviranno:

a) ½ cucchiaino di miele

b) 1 cucchiaino di avena macinata

c) ½ cucchiaino di succo di limone

Tutto quello che devi fare è mescolare i tre ingredienti insieme, fino a far diventare il composto piuttosto solido. Applica ora il rimedio dove si trova la peluria e lascia in posa per quarto d’ora. All’inizio massaggia un po’. In questo modo, il composto si insinuerà più in profondità nella pelle. Risciacqua poi con acqua tiepida et voilà! Ecco che dopo qualche applicazioni, i peli sul labbro saranno un lontano ricordo.

L’uovo può essere un ottimo alleato in questa battaglia

Prendi una chiara d’uovo e un cucchiaio di miele e mescolali in una ciotola. Il risultato dovrà essere simile a un unguento molto denso e cremoso. Adesso spalmalo sul labbro, dove si trovano i baffetti e aspetti che si secchi del tutto. In questo caso dovrai strappare i due ingredienti solidificati. Fallo in modo deciso e senza esitazioni. E vedrai la peluria sparire in un colpo!

Prova anche con la farina di ceci

Ultimo rimedio davvero efficace è la farina di ceci. Te ne basteranno 2 cucchiai, da mischiare con uno di curcuma e uno di yogurt bianco. Inizia a mescolarli, esattamente come consigliato per i precedenti rimedi. Quando otterrai una pasta piuttosto omogenea, sarà il momento di applicarla sui baffetti. Lascia in posa per una ventina di minuti e poi risciacqua il tutto.

Bene, quindi ecco tutti i rimedi naturali per eliminare quei fastidiosi baffetti sul labbro una volta per tutte. Provare per credere!