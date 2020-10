Nelle scorse ore, con la consueta campagna mediatica pubblicitaria degna di una grande multinazionale, Apple ha lanciato il nuovo iPhone 5 g. Presentato personalmente dall’amministratore delegato Tim Cook, genio elettronico di altissimo livello, la casa americana lo ha definito “inizio di una nuova era”. Il nuovo telefonino infatti, anche se definirlo così è ormai riduttivo, è in grado di connettersi con tutte le reti di ultima generazione. Sarà a disposizione anche in versione mini. Ma, vediamo adesso tutte le caratteristiche, assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Ancora più sottile

Apple, ancora una volta sull’onda del suo compianto fondatore, vuole stupire i mercati internazionali con un prodotto assolutamente innovativo. L’iPhone 12 è più leggero del modello precedente, ancora più sottile e ancora più compatto. Inutile dire che le prestazioni tecniche sono sempre più all’avanguardia per venire incontro anche ai clienti più esigenti. Sono 5 i colori a disposizione: bianco, nero, rosso, blu e uno speranzoso verde a richiamare un concetto ecologico che vi spiegheremo.

Doppia versione

Apple lancia l’iPhone 12 e prospetta una nuova era della telefonia, piazzando sul mercato due versioni 5G: quella tradizionale e quella mini. Quest’ultima è dotata di uno schermo da 5,4 pollici, adattandosi ancora di più agli spazi esigui come le tasche di giacche e camicie. La versione normale prevede invece due schermi: uno da 6 e uno da 6,7 pollici per gli amanti della risoluzione perfetta. Allineandosi ai messaggi di tutela e rispetto dell’ambiente, Apple annuncia che nella confezione non ci saranno né il caricabatterie e né le cuffiette. Una scelta voluta, per eliminare un po’ di plastica dal prodotto originale. Apple lancia l’iPhone 12 e prospetta una nuova era della telefonia, guardando però anche all’ecosistema.

I prezzi

I prezzi variano ovviamente dalla capacità di gigabyte della memoria. Capacità che va da 64 a 256 per il mini, e fino a 512 GB per il maxi. I preordini, disponibili da venerdì 16 ottobre prevedono prezzi da 839 fino a 1289 euro.

