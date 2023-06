Appartamento in vendita a 27mila euro in questa località ricca di castelli e rocche medievali, dove è nato Vasco Rossi

Siete appassionati di Vasco Rossi? Ebbene, potreste andare a comprare un appartamento che costa solo 27mila euro, nel paese dove è nato. Località che fa parte dell’Unione Terre di Castelli. Una bella occasione, in centro, ed ecco tutti i dettagli dell’offerta

Sui siti immobiliari è sempre possibile trovare l’offerta che non ti aspetti, ma che fa al caso nostro. A volte, rimaniamo sorpresi da certe cifre, però informarsi non costa nulla per sapere i dettagli della inserzione. Insomma, basta davvero un click per cambiare vita.

Ad esempio, che ne direste di un appartamento in vendita a 27mila euro in questa località che ha dato i natali a Vasco Rossi? L’inserzione la trovate sul sito di Tempo Casa e val la pena darci una guardata perché, magari, rappresenta la soluzione che stavate cercando.

La casa si trova in centro, vicino a mezzi pubblici e supermercato

La località, per chi non conoscesse la biografia di Vasco Rossi, è Zocca, borgo montano che si trova a sud di Modena. Qui sorgevano numerosi castelli e le frazioni di Zocca ancora sono ricche di rocche medievali e castelli. Insomma, una sorta di tutto nella storia.

L’appartamento, messo in vendita alla cifra di 27mila euro, si trova in centro. In particolare, è collocato al terzo piano, in via della Repubblica, in una palazzina a ridosso dei mezzi pubblici. Scuola e supermercato, per capirsi, si trovano a 200 metri e 800 metri vi è anche il parco.

Appartamento in vendita a 27mila euro in questa località a sud di Modena

Vediamo, nel dettaglio, quello che dice l’inserzione. L’appartamento in questione, oltre all’ingresso, ha un soggiorno con tinello, il disimpegno notte, la camera matrimoniale e il bagno. La cosa interessante è che la casa ha la porta blindata e il riscaldamento termoautonomo. La classe dell’immobile è media e la casa è libera subito. Il bilocale, all’ultimo piano, mansardato, senza ascensore, è grande 43 metri quadrati. Non è l’unica casa alla quale potremmo puntare per fare un investimento.

Ad esempio, di recente, su Proiezioni di Borsa abbiamo presentato un appartamento, in vendita a 50mila euro, in un’isola frequentata dai Vip. Oppure, una villa, a meno di 50.000 euro, in un borgo storico con castello. Come sempre, le informazioni contenute nell’articolo sono desunte esclusivamente dal sito Internet dell’immobiliare che la propone. Per ulteriori informazioni, dovete contattarli direttamente.

(n.d.r. Questo è un articolo di mera informazione e non gli va dato alcun altro significato. Non esiste alcun tipo di rapporto tra Proiezionidiborsa e i siti di annunci indicati e/o i venditori dell’immobile).