Quanto si paga per entrare al Pantheon, quanto guadagna al giorno e cosa c’è da vedere secondo i romani

È un edificio antico che risale al 27 a.C., costruito per celebrare tutte le divinità, sia quelle del passato che quelle del presente che del futuro. Si trova nel quartiere Pigna nel centro storico romano e da poco tempo per visitarlo è necessario pagare il biglietto. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Uno dei monumenti simboli di Roma è diventato a pagamento, per visitare il Pantheon ora è necessario pagare. I rincari degli ultimi tempi non ha risparmiato neanche la cultura e i tanti monumento di cui la capitale romana è molto ricca. Si tratta di uno dei posti più visitati ma anche amati di tutta l’Italia, quindi i ricavi derivanti dal Pantheon si spera saranno elevati. L’attesa è tanta. Il 30% degli introiti andrà alla diocesi della capitale e il 70% al Ministero.

A essere esentati dal pagamento saranno i minori di 18 anni, le scolaresche, i religiosi e i fedeli durante le funzioni. Il biglietto sarà ridotto per i minori di 25 anni. Il costo intero previsto è di 5 euro e contando che il numero di visite si aggira sui 10 milioni all’anno, i calcoli sono presto fatti.

Nuovo corso

Quanto si paga per entrare al Pantheon? Il coso del biglietto è di 5 euro, il primo giorno dopo il cambiamento le persone che hanno visitato il monumento sono state 6.000. Il guadagno giornaliero è stato di 20 mila euro. La modifica più importante rispetto all’idea iniziale riguarda i residenti romani. Chi risiede nella capitale non paga quindi i 5 euro sono solo a carico dei turisti che vengono da fuori. Molti residenti però hanno pagato il biglietto per la prima visita dopo il nuovo corso voluto dal Ministero. I guadagni verranno impiegati solo ed esclusivamente per il mantenimento del sito nelle migliori condizioni.

Per visitare il monumento nel modo più proficuo, per capirlo e imparare, è sempre meglio utilizzare un tour audio guidato. Sono molti i dettagli che possono sfuggirci, le mappe complete prevedono 15 punti di interesse tra cui la tomba di Raffaello Sanzio. Il prezzo della visita guidata è di 20 euro, l’audioguida costa invece 10 euro.

Quanto si paga per entrare al Pantheon e a che ora arrivare

Le parti che i romani preferiscono maggiormente del monumento sono la facciata e la cupola. La facciata e formata da 16 colonne antichissime che danno un’emozione particolare poco prima di entrare. La cupola è un capolavoro di ingegneria perché il diametro è uguale all’altezza e lo spazio al centro del monumento è perfettamente sferico. Il foro veniva utilizzato per studiare astronomia e ad esso sono legati diversi aneddoti e leggende.

Sul sito ufficiale www.pantheonroma.com si trovano tutte le informazioni dettagliate riguardanti orari, costi e giorni di visita. L’orario di apertura è alle 9:00 e il monumento rimane aperto fino alle 19:00, gli orari di entrata potrebbero subire modifiche se sono previste delle funzioni. La fermata della metro più vicina è quella di Barberini, linea A, mentre con l’autobus si arriva grazie al numero 30,40,62,64,81,87 e con il 492. In loco è possibile inoltre comprare libri, articoli e souvenir religiosi tutti riguardanti la storia di questo bellissimo monumento.